Российская Федерация сейчас председательствует в Совете Безопасности ООН, являясь крупнейшим нарушителем мира и стабильности в мире. Конечно, это дискредитирует один из важнейших органов системы ООН и ставит под большой вопрос, способна ли ООН вообще реагировать на современные вызовы безопасности в мире, когда Российская Федерация ведёт жестокую войну против соседней страны, на которую она беспричинно напала более года назад.

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Может быть, у кого-то есть иллюзия, что Россия вернётся к общечеловеческим и обще цивилизационным ценностям, но этого не видно даже на горизонте. Международный преступник сейчас формирует повестку заседаний Совбеза ООН и, как ни в чем не бывало пытается навязать тезис, что право Украины на получение оружия должно быть урезано во избежание предполагаемой Москвой опасности его неконтролируемого распространения в мире, особенно между террористическими организациями. Уже несколько европейских стран признали РФ государством спонсором терроризма, а Москва продолжает изображать озабоченность, чтобы якобы не распространять в мире крайний радикализм с незаконно добытым оружием.

Кремль начал войну против Украины в феврале 2014 года террористическими методами, когда отправил армию без опознавательных знаков на Крымский полуостров. По международному праву такие солдаты считаются террористами. А через месяц российская террористическая армия также вторглась на украинский Донбасс. Российские спецслужбы уже много десятилетий террористическим путем убивают политических противников Кремля за рубежом. Таким образом, Москва стала одной из мировых столиц терроризма, а глава Кремля терроризирует гражданское население Украины, обстреливая мирные города и гражданскую инфраструктуру. Российская армия себя ведёт как террорист сейчас на фронте и временно оккупированных территориях. Расстрелы военнопленных, отрезание половых органов и головы у живых украинских пленных. Таким образом, нынешнее апрельское председательствование РФ в Совете Безопасности ООН больше похоже на представление театра абсурда. Главный террорист мира, незаконно ставший членом ООН и Совета Безопасности в конце 1991 года, сейчас "переживает", чтобы оружие беспрепятственно не ушло через украинские границы в какие-то террористические организации. Но, во-первых, стало понятным, что Москва сама стала главной террористической столицей в мире. Поэтому, официальный Киев полностью гарантирует, что не передаст оружие, полученное от западных союзников, в руки российских террористов. Наоборот, он будет эффективно использоваться украинскими солдатами для уничтожения российской оккупационной террористической армии. Кроме того, Киев никогда не будет перепродавать западное оружие террористам не только из-за взятых на себя международных обязательств, но и потому, что это оружие очень необходимо украинской армии для уничтожения всё той же российской террористической армии. Это очень важная задача: освобождение свей территории от агрессоров и попутно уничтожение российских террористов.

Идея Кремля на заседании Совета Безопасности ООН сводилась к тому, чтобы не допустить поставки новых вооружений украинской армии из-за воображаемой опасности их попадания в руки террористов. Но Киев готов взять на себя обязательство, что никакие западные виды оружия не попадут в руки российских террористов. Может быть только в форме, если пули и осколки будут просто обрывать жизнь множества российских оккупантов. В Москве возмутились, когда "Великобритания, США и Франция свели заседание Совбеза ООН на тему борьбы с неконтролируемым распространением вооружений под председательством России к политической дискредитации РФ", — заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Это было на открытой дискуссии о рисках, возникающих при нарушении обязательств в рамках межгосударственных поставок продукции военного и двойного назначения. "К сожалению, вынуждены констатировать, что западная "тройка" постоянных членов Совбеза ООН вновь выступила с антироссийскими выпадами и голословными обвинениями в кризисе вокруг Украины, которые были вызваны ими при поддержке других атлантических союзников", - говорится в комментарии Захаровой. Это напоминает суд над серийным убийцей, который в свою защиту говорит, что его не только заставляли убивать невинных людей, но и те, кто умолял его этого не делать, являются настоящими преступниками. Такова фразеология Кремля и Захаровой. Ложь, обман, манипуляции, лицемерие как главные черты московского политического театра абсурда. Убийца обвиняет жертв и пытается добиваться оправдания в своих преступлениях.

Что точно, так это то, что Украина должна получить больше западного оружия и лучшие образцы, чтобы положить конец этой кровавой войне, начатой ​​Путиным и его окружением. Киев уже получил вооружений и военной техники более чем на 12 миллиардов евро, но нужно ещё намного больше, чтобы разгромить миллионную российскую террористическую армию. Западное оружие сейчас напрямую применяется против террористов в российской военной форме.

30 лет назад у Украины было огромное количество оружия, но тогда она выступила с предложением к миру о сокращении всех видов вооружений, особенно ядерного. В то время у Киева было 9 293 танка, 11 346 бронетранспортеров и БМП, 1090 истребителей и 900 вертолетов, армия в 920 000 солдат. Именно ради гарантий территориальной целостности Украина отказалась от третьего в мире ядерного потенциала и резко сократила обычные вооружения. Мир очень благодарил Украину в 1990-х годах и оставил её наедине с российским агрессором в Крыму в конце февраля 2014 года. Таким образом, предоставление украинской армии различных видов западного вооружения — это просто погашение долга Украине за её политику мира и разоружения. В борьбе с агрессивным российским медведем, ищущим добычу в виде пятнадцати независимых государств, западного оружия для украинской армии много быть не может. Это оружие будет использоваться для защиты не только Украины, но и суверенитета этих 15 стран от российской террористической армии. Таким образом, Кремль, не осознавая подвёл западный и свободный мир к известному выводу, что с террористами не ведут переговоров, а их просто уничтожают. Только одна альтернатива для российских преступников - сдаться и ответить за совершённые преступления. Россия должна пройти этап очищения от всего антигуманного, что кремлёвский режим насаждал последние двадцать лет. Русский мир просто обязан стать человеческим миром, где нет места таким политикам, как Путин или Медведев, пропагандистам как Соловьев или Захарова. За это светлое будущее Российской Федерации сейчас сражается героический украинский солдат. Киев готов научить Москву человечности, только для этого нужна полная военно-техническая и экономическая поддержка наших союзников для сокрушения сил Zла.