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"Предпосылок нет": в Кремле выступили с новым заявлением о возможности завершения войны

Катя Поплюйко
Новости политики
1 минута
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'Предпосылок нет': в Кремле выступили с новым заявлением о возможности завершения войны

Страна-террорист Россия в очередной раз доказала, что ее не интересует завершение захватнической войны, которую она развязала против Украины. Поэтому каких-либо сигналов по завершению "конфликта" – нет.

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Соответствующее заявление сделал спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в росСМИ. По его словам, сейчас отсутствуют возможности для прекращения войны в любой фазе.

"Предпосылок для завершения украинского конфликта или какой-либо его фазы сейчас нет, заявил РИА Новости Песков", – написано в сообщении.

"Предпосылок нет": в Кремле выступили с новым заявлением о возможности завершения войны

Напомним, что Россия также отказалась участвовать во втором Саммите мира. Глава МИД РФ Сергей Лавров убежден, что на этом мероприятии им будут ставить ультиматумы, на которые они не согласятся. Представитель Кремля в очередной раз подчеркнул, что Россия не будет присутствовать на Саммите, даже если получит официальное приглашение.

Ранее в России заявляли, что будут продолжать так называемую СВО против Украины, пока не выполнят "все задачи по обеспечению безопасности" РФ. К тому же в Кремле снова соврали о своей "открытости к переговорам", обвинив в нежелании их начинать Украину. Песков, в свою очередь, похвастался, что на поле боя оккупационная армия "идет вперед".

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле выражают недовольство предложенной командой избранного президента США Дональда Трампа концепцией завершения войны в Украине. Предложения включают в себя отсрочку вступления Украины в НАТО на 20 лет и размещение миротворческого контингента на ее территории.

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