'Предпосылок нет': в Кремле выступили с новым заявлением о возможности завершения войны

Страна-террорист Россия в очередной раз доказала, что ее не интересует завершение захватнической войны, которую она развязала против Украины. Поэтому каких-либо сигналов по завершению "конфликта" – нет.

Видео дня

Соответствующее заявление сделал спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в росСМИ. По его словам, сейчас отсутствуют возможности для прекращения войны в любой фазе.

"Предпосылок для завершения украинского конфликта или какой-либо его фазы сейчас нет, заявил РИА Новости Песков", – написано в сообщении.

Напомним, что Россия также отказалась участвовать во втором Саммите мира. Глава МИД РФ Сергей Лавров убежден, что на этом мероприятии им будут ставить ультиматумы, на которые они не согласятся. Представитель Кремля в очередной раз подчеркнул, что Россия не будет присутствовать на Саммите, даже если получит официальное приглашение.

Ранее в России заявляли, что будут продолжать так называемую СВО против Украины, пока не выполнят "все задачи по обеспечению безопасности" РФ. К тому же в Кремле снова соврали о своей "открытости к переговорам", обвинив в нежелании их начинать Украину. Песков, в свою очередь, похвастался, что на поле боя оккупационная армия "идет вперед".

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле выражают недовольство предложенной командой избранного президента США Дональда Трампа концепцией завершения войны в Украине. Предложения включают в себя отсрочку вступления Украины в НАТО на 20 лет и размещение миротворческого контингента на ее территории.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!