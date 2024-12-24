'Россия идет вперед': у Путина сделали новое заявление о войне с Украиной и возможности переговоров

В России заявили, что будут продолжать "специальную военную операцию" против Украины до тех пор, пока не выполнят "все задачи по обеспечению безопасности" РФ. Также в Кремле снова соврали о своей "открытости к переговорам", обвинив в нежелании их начинать Украину.

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Об этом заявил спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Он также похвастался, что на поле боя оккупационная армия "идет вперед".

Российские пропагандисты попросили Пескова прокомментировать заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что российско-украинская война завершится в 2025 году либо переговорами, либо уничтожением одной из сторон.

"Мы продолжаем специальную военную операцию. Нам важно выполнить все задачи, которые стоят по обеспечению безопасности нашей страны", – заявил спикер российского диктатора.

Судя по заявлениям Пескова, Кремль продолжает изображать из себя "миротворца", а Украину – винить в желании продолжения войны, в которой, по его словам, Россия якобы побеждает.

"Мы сохраняем открытость к переговорам. Но поскольку пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, то мы продолжаем нашу операцию. Мы видим динамику, динамика говорит сама за себя: идем вперед", – выдал спикер Путина, умолчав о цене "продвижения" в виде колоссальных потерь живой силы армии РФ.

Также он назвал "крупной экологической катастрофой" разлив топлива из затонувших в Черном море российских нефтевозов. Песков уверил, что она "остается в сфере внимания президента", однако федеральный режим ЧС из-за последствий действий РФ в Черном море Москва объявлять не спешит, ссылаясь на ожидание "рекомендаций специалистов".

Напомним, ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан обратился с призывом к новоизбранному президенту США Дональду Трампу. Он подчеркнул, что мирного соглашения о завершении войны в Украине можно достичь через давление на Россию. "Рычагом" для США в этом отношении является постоянная военная поддержка Украины.

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