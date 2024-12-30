В России ответили, планируют ли участвовать в Саммите мира, если получат приглашение

Страна-террорист Россия не планирует участвовать во втором Саммите мира, даже если и получит приглашение. В РФ уверены, что на этом мероприятии им будут ставить ультиматумы, на которые они не согласятся.

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Об этом заявил министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров в интервью пропагандистскому агентству ТАСС. По его словам, он не раз объяснял свою позицию.

"В октябре состоялись заседания в рамках подготовки второго саммита мира. Нам известно, что организаторы хотят пригласить РФ, как мы понимаем, чтобы выдвинуть нам некий ультиматум", – отметил Лавров.

Глава МИД России подчеркнул, что они не видят смысла участие и в Саммите.

"Я много раз объяснял, что Россия не собирается участвовать в этом мероприятии, даже если мы получим официальное приглашение ", – заявил он.

Напомним, в октябре посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Украина планирует организовать новый саммит мира до конца 2024 года. Украинская сторона хочет, чтобы в этот раз в нем приняла участие и Россия.

По его словам, это не будет прямая двусторонняя встреча, скорее всего, она пройдет в формате, в котором будут также участвовать третьи стороны, и переговоры будут вестись через третьих лиц.

Как сообщал OBOZ.UA, в преддверии визита в США в конце сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова пригласить Россию к участию во втором Саммите мира. Это решение, по его словам, поддержали все союзники, потому что Киев не может самостоятельно остановить войну.

Зеленский выразил мнение, что Кремль стремится продолжать боевые действия, но участие в Саммите мира заставит Москву искать "поводы", чтобы не принимать условия Формулы мира.

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