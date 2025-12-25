'Предпосылка мира': Макрон рассказал о новом этапе переговоров по гарантиям безопасности для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретились, чтобы "обсудить ситуацию в Украине". Также они общались по поводу работы, которая проводится в рамках "Коалиции желающих " "с целью предоставления Украине надежных гарантий безопасности".

Видео дня

Об этом сообщил французский лидер. Он также отметил, что "Коалиция желающих" встретится во Франции уже в январе.

Что сказал Макрон

В НАТО о встрече президента Франции и генсека Альянса официально не сообщалось.

"Я встретился с Марком Рютте, чтобы обсудить ситуацию в Украине и ход работы, проводимой в рамках "Коалиции желающих". Начиная с января, в Париже мы продолжим эти усилия с целью предоставления Украине надежных гарантий безопасности, которые являются важной предпосылкой достижения прочного и длительного мира", – частности, сообщил Макрон.

Он добавил, что пока Россия продолжает свою агрессию, Украина демонстрирует стойкость и продолжает борьбу и, соответственно, "может рассчитывать на нашу непоколебимую поддержку сейчас и в будущем".

Что предшествовало

Во время последней встречи в Европе американские и европейские партнеры Украины согласовали план "надежной защиты" нашей страны "для обеспечения соблюдения любых мирных соглашений с Россией". В частности, согласно этому плану главным фактором гарантий безопасности для Украины является украинская армия; США будут предоставлять разведданные и осуществлять мониторинг соблюдения мира, а войска "Коалиции желающих" будут размещены "подальше от линии фронта, чтобы укрепить доверие".

Это и есть обещанные ранее президентом США"гарантии, подобные статье 5 НАТО" о взаимной обороне. Именно о них говорится в последней редакции так называемого "мирного плана" США.

Как сообщал OBOZ.UA, последнее заседание "Коалиции желающих" состоялось 11 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский на мероприятии выступил с речью, акцентировав на важности надежных и действенных гарантий безопасности, к обеспечению которых должны быть привлечены Соединенные Штаты Америки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!