'Предметный разговор': Зеленский обсудил с Коштой новые санкции против России и движение Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21 мая, провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Глава государства поблагодарил его за одобрение 17-го пакета санкций Евросоюза против России.

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Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что следующий пакет должен быть еще сильнее и направленным на энергетику, банковский сектор и теневой флот РФ: не только на корабли, но и на экипажи, которые их обслуживают.

Подготовка новых санкций против России на данный момент продолжается. Кошта подтвердил, что в случае отказа РФ от прекращения огня такие ограничения будут применены.

Отдельное внимание стороны уделили открытию переговорных кластеров по членству Украины в ЕС. Владимир Зеленский отметил, что наше государство на техническом уровне выполнило все требования Европейской комиссии и рассчитывает, что первые кластеры будут открыты в ближайшее время.

"Важно найти решение, которое позволит разблокировать процесс. Спасибо за все усилия ради этого", – написал он.

Президент Европейского совета заверил, что он будет прилагать усилия для того, чтобы переговорный процесс был разблокирован как можно быстрее.

Также Зеленский проинформировал Кошту о ходе мирного процесса и следующие шаги Украины совместно с партнерами. В частности, идет подготовка к продолжению переговоров с российской стороной о прекращении огня, гуманитарных вопросах, освобождении пленных.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир должен оказывать на государство-агрессора Россию большее давление, если та не согласится на полное и безусловное прекращение огня. В частности, новый пакет санкций против Москвы должен касаться всего, что финансирует российскую военную машину.

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