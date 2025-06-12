Во время своего первого срока Трамп предостерегал Путина от вторжения в Украину – Белый дом

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп считает, что Украина есть и всегда была "зеницей ока" для российского диктатора Владимира Путина. Более того, во время своего первого президентского срока он предостерегал главу Кремля от вторжения в нашу страну.

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Об этом в среду, 11 июня, сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. На брифинге она ответила на вопрос о том, какими Трамп видит территориальные амбиции Путина.

"Он (Трамп – Ред.) считает, что Украина всегда была "зеницей ока" Путина, и он очень четко дал понять Путину во время своего первого срока, чтобы тот не вторгался в Украину", – заявила Ливитт.

По ее словам, Путин тогда избегал вторжения "из-за повестки дня внешней политики президента Трампа "мир через силу", а также эффективной политики сдерживания".

"К сожалению, из-за слабости и некомпетентности предыдущей администрации Владимир Путин принял решение о вторжении в Украину, и теперь мы имеем эту жестокую войну, над завершением которой президент очень упорно работает", – резюмировала Ливитт.

Напомним: сенатор-республиканец Линдси Грэм расспросил министра обороны США Пита Хегсета и нового главы Объединенного комитета начальников штабов армии США генерала Дэна Кейна о позиции администрации президента Дональда Трампа касательно России. В частности, его интересовало, остановится ли российский диктатор на Украине.

Кейн заявил, что не верит в это, а вот Хегсет лишь сказал "посмотрим".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что окончание войны против Украины – это основная тема его телефонных разговоров с российским диктатором Путиным. И у него с главой РФ "прекрасные отношения".

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