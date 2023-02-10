Правительство уволило семерых заместителей министров: кто потерял должности

Украинское правительство продолжает смену должностных лиц в главных ведомствах государства. 10 февраля с должностей снято сразу семь чиновников, больше всего их оказалось в Министерстве внутренних дел.

Видео дня

Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук на своем Telegram-канале. Он поименно перечислил всех, подвергшихся "сокращению":

Кудин Денис Игоревич снят с должности первого заместителя Министра экономики Украины;

снят с должности Украины; Рабийчук Ольга Александровна – заместитель председателя Государственного агентства развития туризма по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

А также пятеро заместителей министра внутренних дел;

Акопян Мэри Андраниковна;

Бондаренко Игорь Павлович;

Гончаров Сергей Михайлович ;

; Драпятый Богдан Евгеньевич ;

; Павличенко Екатерина Владимировна.

Что касается последних, то здесь увольнение произошло строго по процедуре, а не ввиду коррупционных или иных скандалов, ставших в последнее время регулярной повесткой дня. По словам пресс-секретаря МВД Марьяны Ревы, снятие с должностей заместителей бывшего главы ведомства – обязательная процедура перед назначением нового.

Напомним, что после трагической гибели бывшего министра внутренних дел Дениса Монастырского его обязанности временно исполняет начальник Нацполиции Игорь Клименко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине продолжается волна громких отставок, увольнений и уголовных дел, возбужденных против топ-чиновников. В частности, пост покинула оскандаленная и. о. главы налоговой службы Киева Оксана Датий, написавшая Деду Морозу письмо с пожеланием получить швейцарские часы Breguet и миллион долларов.

Также накануне был уволен заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко. Причиной стал громкий скандал: в разгар полномасштабной войны он провел 10-дневный отпуск в Испании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!