Правительство уволило семерых заместителей министров: кто потерял должности
Украинское правительство продолжает смену должностных лиц в главных ведомствах государства. 10 февраля с должностей снято сразу семь чиновников, больше всего их оказалось в Министерстве внутренних дел.
Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук на своем Telegram-канале. Он поименно перечислил всех, подвергшихся "сокращению":
- Кудин Денис Игоревич снят с должности первого заместителя Министра экономики Украины;
- Рабийчук Ольга Александровна – заместитель председателя Государственного агентства развития туризма по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
А также пятеро заместителей министра внутренних дел;
- Акопян Мэри Андраниковна;
- Бондаренко Игорь Павлович;
- Гончаров Сергей Михайлович;
- Драпятый Богдан Евгеньевич;
- Павличенко Екатерина Владимировна.
Что касается последних, то здесь увольнение произошло строго по процедуре, а не ввиду коррупционных или иных скандалов, ставших в последнее время регулярной повесткой дня. По словам пресс-секретаря МВД Марьяны Ревы, снятие с должностей заместителей бывшего главы ведомства – обязательная процедура перед назначением нового.
Напомним, что после трагической гибели бывшего министра внутренних дел Дениса Монастырского его обязанности временно исполняет начальник Нацполиции Игорь Клименко.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине продолжается волна громких отставок, увольнений и уголовных дел, возбужденных против топ-чиновников. В частности, пост покинула оскандаленная и. о. главы налоговой службы Киева Оксана Датий, написавшая Деду Морозу письмо с пожеланием получить швейцарские часы Breguet и миллион долларов.
Также накануне был уволен заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко. Причиной стал громкий скандал: в разгар полномасштабной войны он провел 10-дневный отпуск в Испании.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!