Правительство отправилось на саммит в Буковель вместо того, чтобы отчитаться перед Верховной Радой по важным вопросам — "Евросолидарность"

В пятницу, 18 сентября, народные депутаты из разных фракций, прибыв в Верховную Раду, обнаружили, что двери сессионного зала закрыты. Как выяснилось, члены Кабинета министров отправились в Буковель на Карпатский саммит, однако народных депутатов об этом не предупредили. А следующее пленарное заседание Верховной Рады состоится аж через три недели.

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Об этом сообщила пресс-служба фракции "Европейская солидарность".

"Сегодня "Европейская солидарность" в парламенте. Парламент закрыт. Несмотря на то, что сегодня должно было состояться заседание, на котором правительство должно было отвечать на очень критические и жесткие вопросы от оппозиции относительно проекта Государственного бюджета, в котором четко видно, что Украина катится в пропасть. Не предупредив народных депутатов, его отменили или перенесли. Но перенесено – это ещё хуже, потому что сейчас парламент на три недели останется без пленарных заседаний. Поэтому ни один законопроект пока не может быть принят", – возмутился сопредседатель фракции Артур Герасимов.

"Европейская Солидарность" обращается сегодня к украинцам: к каждому депутату в своем округе, к каждому депутату от "Слуги народа", ведь это же так называемое большинство, обратитесь с требованием вернуться в Киев и работать", – сказал Герасимов.

Народный депутат Владимир Вятрович добавляет: "Рада закрыта, демократии не будет". Такое сообщение мы сегодня получили от охранников, которые знали об этом. Депутаты об этом не знали. Это очень символический пример абсолютного пренебрежения к парламенту, а значит, и ко всему народу. То есть делают, что хотят, несмотря на то, что прекрасно понимают, насколько необходима сейчас законотворческая работа здесь, в этих стенах. Несмотря на то, что более 40 законов должны быть приняты для того, чтобы Украина получила европейскую помощь. Вместо того, чтобы работать, мы стоим перед закрытыми дверями".

"Сегодня здесь должен был отвечать министр образования, и, надо отдать должное, он прибыл. К министру образования в начале учебного года, который проходит в экстремальных условиях, под постоянными тревогами, очень много вопросов. И мы хотели услышать ответы на эти вопросы, но этого, к сожалению, не будет, потому что кто-то решил, что парламент может отдохнуть. Демократия подождет", – отметил Вятрович.

Народный депутат София Федина отмечает: "Кто может дать негласный приказ депутатам не собираться? Кто имеет право отдать распоряжение, чтобы парламент был закрыт для народных депутатов? Кто может отменить своим самодержанным решением выступление правительства и ответы на вопросы? Мне кажется, что вы и сами знаете ответ. Но реальность такова, что сегодня крайне необходима работа парламента. Если в течение следующих трех недель будут проходить заседания парламентских ассамблей – так давайте работать в субботу и воскресенье, нам нужно принять законопроекты, а их ещё предстоит доработать. Сегодня стоит вопрос: выдержит ли государство. Военные с фронта звонят и спрашивают, что будет, потому что ситуация очень плохая. И здесь уже не вопрос только к монобольшинству или мономеньшинству. Здесь вопрос к тому, кто имеет возможность принимать высшие в государстве политические решения", – говорит София Федина.

"Ни днём, ни ночью наши защитники и защитницы не отдыхают. У них каждый час, каждую минуту идёт борьба за независимость и суверенитет нашего государства. 1 октября мы будем отмечать День защитников и защитниц, будем снова их поздравлять. К сожалению, в этот день парламента в этих стенах не будет, будет трехнедельный перерыв. Сегодня мы могли бы задать очень много вопросов относительно их денежного обеспечения, сроков службы, мобилизации", – говорит народный депутат Михаил Бондарь.

Народный депутат Нина Южанина подчеркивает: закрытые двери сессионного зала – это яркое свидетельство того, что никто не хочет, чтобы правительство полноценно работало. "Мы могли бы сегодня принимать даже законы, проводить голосование, потому что времени у нас мало. Организация работы парламента находится на очень низком уровне. Мы можем не получить определенную сумму средств, которые нам уже выделяют, но мы не выполняем свою работу. Об этом дополнительном дефиците в связи с изменениями в бюджете на 2026 год даже никто не обсуждает. К сожалению, мы готовы к работе, но зал закрыт", – говорит Южанина.