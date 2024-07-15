Правительство Эстонии во главе с Каллас подало в отставку: что происходит

Правительство Эстонии во главе с премьер-министром Каей Каллас подало в отставку. Однако Каллас будет исполнять обязанности главы правительства до прихода нового премьера.

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Она выразила надежду, что новое правительство будет собрано в ближайшее время. Об этом сообщает издание ERR.

Каллас, которая занимала пост премьер-министра Эстонии с января 2021 года, заявила, оглядываясь назад на годы правления, что это были очень трудные времена.

"Я, наверное, единственный премьер-министр, который сразу от приведения к присяге в правительстве перешел к заседанию правительства, где решения нужно было принимать немедленно. Никакого льготного периода не было", – заявила Каллас.

В то же время она добавила, что при ее премьерстве были приняты важные для страны решения, в частности переход на образование на эстонском языке. Каллас добавила, что при ее каденции была усилена национальная оборона страны.

Говоря об отрицательной стороне своего правления, Каллас признала, что есть вещи, о которых она сожалеет, но не стала конкретизировать. В то же время она выразила надежду, что у нового правительства хватит сил и смелости принимать непопулярные, но важные для Эстонии решения.

Стоит отметить, что отставка Каллас была запланированной. В конце июня стало известно, что она займет пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, который сейчас занимает Жозеп Боррель.

Новым премьером Эстонии станет Кристен Михал. Сейчас он занимает пост министра по вопросам климата. Урсула фон дер Ляйен останется председателем Еврокомиссии, а бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта сменит Шарля Мишеля на посту главы Евросовета.

Напомним, глава эстонского правительства Кая Каллас заявила, что российский диктатор Владимир Путин пытался помешать ей стать генеральным секретарем НАТО. Одной из частей этого плана было оглашение ее в розыск российскими спецслужбами.

Как сообщал OBOZ.UA, Каллас известна жестким отношением к России и является одним из самых громких голосов в поддержку Украины в Европе.

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