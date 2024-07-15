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Правительство Эстонии во главе с Каллас подало в отставку: что происходит

Алексей Лютиков
Новости политики
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Правительство Эстонии во главе с Каллас подало в отставку: что происходит

Правительство Эстонии во главе с премьер-министром Каей Каллас подало в отставку. Однако Каллас будет исполнять обязанности главы правительства до прихода нового премьера.

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Она выразила надежду, что новое правительство будет собрано в ближайшее время. Об этом сообщает издание ERR.

Каллас, которая занимала пост премьер-министра Эстонии с января 2021 года, заявила, оглядываясь назад на годы правления, что это были очень трудные времена.

"Я, наверное, единственный премьер-министр, который сразу от приведения к присяге в правительстве перешел к заседанию правительства, где решения нужно было принимать немедленно. Никакого льготного периода не было", – заявила Каллас.

В то же время она добавила, что при ее премьерстве были приняты важные для страны решения, в частности переход на образование на эстонском языке. Каллас добавила, что при ее каденции была усилена национальная оборона страны.

Говоря об отрицательной стороне своего правления, Каллас признала, что есть вещи, о которых она сожалеет, но не стала конкретизировать. В то же время она выразила надежду, что у нового правительства хватит сил и смелости принимать непопулярные, но важные для Эстонии решения.

Стоит отметить, что отставка Каллас была запланированной. В конце июня стало известно, что она займет пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, который сейчас занимает Жозеп Боррель.

Новым премьером Эстонии станет Кристен Михал. Сейчас он занимает пост министра по вопросам климата. Урсула фон дер Ляйен останется председателем Еврокомиссии, а бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта сменит Шарля Мишеля на посту главы Евросовета.

Правительство Эстонии во главе с Каллас подало в отставку: что происходит

Напомним, глава эстонского правительства Кая Каллас заявила, что российский диктатор Владимир Путин пытался помешать ей стать генеральным секретарем НАТО. Одной из частей этого плана было оглашение ее в розыск российскими спецслужбами.

Как сообщал OBOZ.UA, Каллас известна жестким отношением к России и является одним из самых громких голосов в поддержку Украины в Европе.

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