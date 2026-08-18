"Правительство должно найти решение": Санду объяснила, почему Молдове выгодно содействовать транзиту украинского зерна
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Президент Молдовы Мая Санду поддержала решение содействовать транзиту украинского зерна, несмотря на опасения местных фермеров. Она подчеркнула, что Кишинев не может отвернуться от Украины, которая продолжает сопротивляться российской агрессии и в то же время защищает безопасность своей страны.
Однако глава государства утверждает, что правительство должно найти решение, чтобы местные производители не пострадали. Об этом сообщает NewsMaker.
"Если Украина не сможет продавать свою продукцию и не будет иметь денег на самозащиту, то у нас будут проблемы побольше, чем сегодня. Конечно, нам нужно подумать, как сделать так, чтобы наш сектор не пострадал слишком сильно, но в то же время мы не можем отвернуться от украинцев, которых здесь каждую ночь бомбят, а каждый день они просыпаются, выращивают зерно и сопротивляются. Своим сопротивлением они также защищают наш мир", – заявила Мая Санду.
Санду считает, что власти и фермеры могут найти решение, которое позволит осуществлять транзит украинского зерна и в то же время защитить интересы молдавских производителей. Она отметила, что в этом году в Молдове ожидается хороший урожай многих культур, поэтому местные фермеры должны получить прибыль от своей продукции.
"Мы, конечно, хотим, чтобы наши фермеры зарабатывали, и я уверена, что они будут зарабатывать. (...) Но мы не можем оставаться в стороне, когда наши соседи просят нас о помощи. Это именно тот случай, когда мы можем им помочь. Другие государства помогают им гораздо больше — финансово и военно. Вот здесь мы можем им помочь, предоставив эти транзитные пути", — резюмировала президент Молдовы.
Напомним, президент Молдовы Майя Санду заявляла, что мир в её стране сохраняется благодаря сопротивлению Украины. Она призвала международных партнёров и в дальнейшем поддерживать Киев в войне против России.
Как писал OBOZ.UA, Молдовазаявила о готовности присоединиться к "коалиции желающих" для поддержки Украины. Санду подчеркивала, что нейтральный статус страны не мешает ей участвовать в международных инициативах в поддержку Киева.
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