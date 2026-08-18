"Правительство должно найти решение": Санду объяснила, почему Молдове выгодно содействовать транзиту украинского зерна

Президент Молдовы Мая Санду поддержала решение содействовать транзиту украинского зерна, несмотря на опасения местных фермеров. Она подчеркнула, что Кишинев не может отвернуться от Украины, которая продолжает сопротивляться российской агрессии и в то же время защищает безопасность своей страны.

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Однако глава государства утверждает, что правительство должно найти решение, чтобы местные производители не пострадали. Об этом сообщает NewsMaker.

"Если Украина не сможет продавать свою продукцию и не будет иметь денег на самозащиту, то у нас будут проблемы побольше, чем сегодня. Конечно, нам нужно подумать, как сделать так, чтобы наш сектор не пострадал слишком сильно, но в то же время мы не можем отвернуться от украинцев, которых здесь каждую ночь бомбят, а каждый день они просыпаются, выращивают зерно и сопротивляются. Своим сопротивлением они также защищают наш мир", – заявила Мая Санду.

Санду считает, что власти и фермеры могут найти решение, которое позволит осуществлять транзит украинского зерна и в то же время защитить интересы молдавских производителей. Она отметила, что в этом году в Молдове ожидается хороший урожай многих культур, поэтому местные фермеры должны получить прибыль от своей продукции.

"Мы, конечно, хотим, чтобы наши фермеры зарабатывали, и я уверена, что они будут зарабатывать. (...) Но мы не можем оставаться в стороне, когда наши соседи просят нас о помощи. Это именно тот случай, когда мы можем им помочь. Другие государства помогают им гораздо больше — финансово и военно. Вот здесь мы можем им помочь, предоставив эти транзитные пути", — резюмировала президент Молдовы.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду заявляла, что мир в её стране сохраняется благодаря сопротивлению Украины. Она призвала международных партнёров и в дальнейшем поддерживать Киев в войне против России.

Как писал OBOZ.UA, Молдовазаявила о готовности присоединиться к "коалиции желающих" для поддержки Украины. Санду подчеркивала, что нейтральный статус страны не мешает ей участвовать в международных инициативах в поддержку Киева.

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