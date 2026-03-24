Молдова готова присоединиться к 'коалиции желающих', чтобы помочь Украине, – Санду

Молдова заявила о готовности присоединиться к так называемой "коалиции желающих "– международного объединения государств, которые берут на себя обязательства поддерживать Украину в войне против России. Соответствующее заявление сделала президент страны Майя Санду 23 марта после заседания Совета национальной безопасности.

Об этом сообщает NewsMaker. Санду уточнила, что Молдова пока лишь выразила готовность присоединиться к этой инициативе.

По словам президента, окончательное решение будет зависеть от других участников коалиции.

Майя Санду напомнила, что Молдова уже оказывает помощь Украине, в частности организует обучение саперов. Именно такие направления сотрудничества страна готова развивать и в рамках коалиции.

"Молдова выразила готовность участвовать в этой "коалиции желающих". Мы уже поддерживаем Украину, в частности проводим подготовку саперов. Это именно те направления, в которых мы можем внести вклад", – сказала Санду.

Она также подчеркнула, что потенциальное участие Молдовы в инициативе не противоречит Конституции страны. По словам президента, молдавские специалисты могли бы присоединиться к разминированию украинских территорий после завершения войны.

Санду пояснила, что запрос Молдовы на участие в коалиции еще должны рассмотреть другие участники объединения. Ожидается, что решение могут принять в течение ближайших недель или нескольких месяцев.

Что такое "коалиция желающих"

CoW, то есть "коалиция желающих" – это неформальное международное объединение стран, которые обязались усилить поддержку Украины против российской агрессии, выходя за рамки помощи, предоставляемой Контактной группой по вопросам обороны Украины (так называемый формат "Рамштайн").

Инициатива была объявлена весной 2025 года и активно продвигается президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В коалицию входят преимущественно страны Европейского Союза, а также государства-кандидаты на вступление в блок и другие партнеры. Всего к инициативе уже присоединились более 30 стран, которые готовы предоставлять Украине различные виды поддержки.

Именно "коалиция желающих" обязалась быть частью миротворческих сил, развернутых на территории Украины – или путем предоставления войск, или путем вклада другими способами. В рамках коалиции также обсуждают возможность участия иностранных военных инструкторов в подготовке украинских сил и помощь в восстановлении и разминировании территорий после войны.

Присоединение Молдовы к "коалиции желающих" может стать еще одним шагом к расширению международной поддержки Украины и укреплению безопасности в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что количество участников "коалиции желающих" возросло до 36 стран. Он подчеркнул, что каждое государство-партнер, которое входит в "Коалицию желающих", является чрезвычайно важным для Украины.

