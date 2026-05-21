'Это единственный путь вернуть мир': Санду призвала помочь Украине победить и освободить свои территории

Сегодня в Молдове царит мир только благодаря мужеству украинского народа и украинского руководства. Поэтому Молдова надеется, что международные партнеры и в дальнейшем будут продолжать поддерживать Украину, заявила 21 мая президент Молдовы Майя Санду.

Заявление главы молдавской республики прозвучало на конференции по безопасности GLOBSEC в Праге. В частности, Майя Санду выразила благодарность Украине, и надежду, что поддержка, которую многие страны оказывают Украине, будет продолжаться и усиливаться, чтобы Украина могла победить и освободить свои территории.

По словам молдавского президента, сейчас требуется усиление экономического давления на Россию, ведь сейчас Кремль не заинтересован в прекращении войны. В то же время поддержка Украины, заверила Майя Санду, должна продолжаться во всех формах, потому что только украинская победа – "это единственный путь вернуть мир в регион".

Она добавила, что ее страна работает над устойчивостью, но небольшой стране трудно сопротивляться в одиночку длительное время, ведь Россия не прекратит давление в ближайшее время.

"Россия хочет использовать Молдову против Европы. Ее интересы не ограничиваются только нашей страной. Молдова – замечательная страна, но цель России, настоящая мишень – Европа", – подчеркнула Майя Санду.

Как сообщал OBOZ.UA, именно безопасностная роль Украины стала ключевым фактором для поиска политического решения конфликта в Приднестровье. Майя Санду утверждает, что сдерживание российских войск создает условия для переговоров и продвижения плана реинтеграции. Параллельно Кишинев активизировал консультации с Европейским Союзом относительно будущего этого региона.

Ранее Майя Санду заявила о готовности ее страны присоединиться к международной "коалиции желающих". По словам молдавского президента, даже с учетом нейтрального статуса Молдова готова участвовать в совместных инициативах по безопасности.

