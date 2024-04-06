Блог | Позиция НАТО по Украине не удивляет. Удивляет наша реакция
И Блинкен, и NYT почти одновременно дали понять, что на июльском саммите НАТО в Вашингтоне Украина приглашения в НАТО не получит.
При этом блоку для такого отказа даже не понадобились услуги Венгрии со Словакией. Своё "Нет!" открыто и чётко высказывают США и Германия.
Это всё понятно: НАТО создавали для того, чтобы избежать войны с россией, сделав её невозможной, а не чтобы принимать участие в той войне с ней, которая уже идёт.
НАТО — это угроза силы, а вовсе не собственно сила. Пугало воевать не умеет.
И удивительно здесь лишь то, что мы обижаемся. Неужели ожидали чего-то другого?
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