Позиция этого деятеля давно всем известна: в МИД отреагировали на провокационное видео кандидата в президенты Польши во Львове

Заявления отдельных польских политиков с откровенно антиукраинской риторикой не является позицией всей Польши и поляков. Однако такие заявления не остаются без внимания Министерства иностранных дел Украины, и ведомство оставляет за собой право принимать адекватные меры реагирования.

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Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий. Речь идет о польском кандидате в президенты Славомире Менцене, который сделал и обнародовал провокационное видео по поводу Степана Бандеры и Львова.

"Мы обратили внимание на циничную акцию, которую в третью годовщину после начала полномасштабного вторжения России в Украину провел во Львове кандидат в президенты республики Польша. Позиция этого деятеля давно всем известна, она не сюрприз ни для нас, ни для кого другого. Но подчеркну: внешнеполитическое ведомство не расценивает заявления отдельных антиукраинских политиков как позицию Польши или польского общества", – сказал господин Тихий.

Напомним: кандидат в президенты и представитель ультраправой партии "Конфедерация" Славомир Менцен приехал во Львов, где записал видео у памятника Степану Бандере, назвав его "террористом". Более того, Менцен также назвал Львов "польским городом".

По словам спикера МИД Украины, Менцен продолжает высказывать "определенные позиции, которые неприемлемы".

"Официально заявляю: любые попытки поставить под сомнение территориальную целостность Украины категорически неприемлемы. Мы еще раз призываем польских политиков в своей внутриполитической кампании воздерживаться от использования вопросов, связанных с Украиной", – добавил господин Тихий.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что "Украина оставляет за собой право принимать адекватные меры реагирования к лицам, которые занимаются антиукраинской деятельностью во время продолжающейся российской агрессии".

Отдельно представитель МИД поблагодарил Польшу и поляков за искреннюю поддержку Украины, и добавил, что на дружеские отношения наших стран "какие-то отдельные деятели, приезжающие в воюющую страну снимать агитационные ролики", не повлияют.

Менцен был во Львове вместе с польским депутатом Европарламента от уже упомянутой партии "Конфедерация" Анной Брилкой.

Как сообщал OBOZ.UA, именно Брилка в Европарламенте заговорила о необходимости возвращения Украиной денег Польше. По ее словам, "помощь стоит денег", и Польша раньше должна была получить от Киева "гарантии возвращения".

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