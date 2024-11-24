Потребности ВСУ и санкции против РФ: Стефанчук встретился с конгрессменами США

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в субботу, 23 ноября, провел встречу с делегацией Конгресса США во главе с сенаторами Джиной Шахин и Джимом Ришем. Основными темами переговоров стали нужды наших военных и санкции против РФ.

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Об этом Стефанчук сообщил в Facebook. Встреча с сенаторами прошла в Галифаксе (Канада). Стороны сосредоточились на ситуации безопасности, насущных потребностях Сил обороны Украины и решениях, которые важно получить от союзников.

"Сегодня против Украины объединились ядерные государства. На более чем 1000-й день полномасштабной войны россия прибегла к использованию межконтинентальной баллистической ракеты, ежедневно обстреливает мирные города Украины, привлекла солдат из Северной Кореи. Поэтому призвал к дальнейшей оборонной поддержке Украины", – написал спикер ВР.

Он отметил, что важной задачей является как можно скорее совместно с США нарастить производство оружия. Этот вопрос политик также предметно обсудил с американцами.

Кроме того, они подняли тему усиления санкционного давления на страну-агрессора РФ. Стефанчук отметил важность последнего пакета санкций США против финансового сектора России.

"Народ Украины высоко ценит стратегическое лидерство Соединенных Штатов Америки по делу поддержки Украины, а также двухпартийную и двухпалатную поддержку со стороны Конгресса США", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация действующего президента США Джо Байдена подала в Конгресс заявление об отмене половины долга Украины на экономическую помощь. Речь идет о "списании" примерно 4,65 миллиарда долларов.

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