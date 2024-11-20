Белый дом подал в Конгресс запрос на отмену долга Украины: о какой сумме идет речь

Администрация действующего президента США Джо Байдена подала Конгрессу заявление об отмене половины долга Украины на экономическую помощь. Речь идет о "списании" примерно 4,65 миллиарда долларов.

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Информацию о подаче запроса подтвердил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер во время брифинга в среду 20 ноября. Об этом пишет "Голос Америки".

Миллер объяснил, на каком основании может быть упразднена эта сумма займа.

Еще в апреле 2024 года Конгресс США принял Закон о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины в размере около 61 миллиарда долларов. По его условиям, из этих денег около 10 миллиардов долларов предоставляется Киеву не бесплатно, а как условно-возвратный заем.

Документ предоставляет Джо Байдену полномочия простить 50% этого займа, а остальные 50% смогут списать Дональд Трамп.

Так, закон предусматривает, что с 15 ноября 2024 года, то есть через неделю после президентских выборов в США, действующий глава страны может простить до 50% этого займа, тогда как остальные 50% займа сможет простить с 1 января 2026 года уже следующий президент .

"Мы сделали шаг, который был очерчен в законе, чтобы отменить эти ссуды за оказанную экономическую помощь Украине, и теперь Конгресс может принять это", - сказал Миллер.

По мнению спикера, законодатели не станут возражать против этого решения.

"Я был бы удивлен, если бы Конгресс пошел на такой шаг, учитывая преимущественную поддержку двух партий в Конгрессе по оказанию помощи. Но мы будем придерживаться закона", – объяснил спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина получит 4,1 млрд. евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility. Эта сумма должна поступить в государственный бюджет до конца 2024 года, если Совет Евросоюза также одобрит их выделение.

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