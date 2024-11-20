Посольство США в Киеве возобновит работу: в Госдепе назвали дату

Посольство США в Киеве возобновит нормальную работу. Это произойдет уже в четверг, 21 ноября.

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Такое заявление было сделано в Госдепе США. Ранее работа диппредставительства была приостановлена в связи с угрозой "беспрецедентной воздушной атаки РФ на украинскую столицу".

Утром 20 ноября посольство США в Киеве предупредило о вероятности мощного ракетного удара по Украине. В дипломатическом ведомстве отметили, что получили конкретную информацию о потенциальной значительной воздушной атаке 20 ноября.

Посольство Испании в Украине также приостанавливало работу 20 ноября из-за угрозы ракетных ударов. Дипломатическое ведомство заявило, что не будет оказывать услуги из-за "повышенного риска воздушных атак по всей Украине". В электронном письме, разосланном проживающим в стране испанцам, посольство рекомендует им "принимать крайние меры безопасности, придерживаться всех рекомендаций местных властей и всегда иметь укрытия".

Впрочем, источники OBOZ.UA в Силах обороны прокомментировали информацию посольства США о вероятности ракетного удара. Украинские военнослужащие не ожидают большего обстрела, чем был предварительный массированный удар, ведь у врага есть технические ограничения.

Напомним, утром 20 ноября Россия во время воздушной атаки нанесла удары по Киеву. В столице были слышны громкие взрывы, работали силы ПВО.

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