Посольство Италии решили вернуть в Киев

Посольство Италии возобновит работу в Киеве с понедельника, 18 апреля. Посол Пьер Франческо Дзадзо уже вернулся в столицу Украины.

Об этом в Twitter рассказал министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Итальянское посольство с 10 марта функционировало во Львове.

"Посол Дзадзо только что прибыл в Киев и открыл посольство, с понедельника оно полноценно возобновит работу. Это символ Италии, которая не теряет время даром, никогда не перестает верить в дипломатию и настойчиво стремится к миру", – написал глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Франция также решила вернуть свое посольство в Киев, некоторое время оно находилось во Львове. Еще в начале апреля в столицу вернулось посольство Турции, которое временно располагалось в Черновцах. Аналогичные решения недавно приняли посольства Латвии и Словакии.