Франция решила вернуть посольство в Киев

Франция решила вернуть свое посольство в Киев. После полномасштабного вторжения РФ дипломаты находились во Львове.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Перед этим он провел разговор с главой внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дрианом.

"Я высоко ценю решение Франции вернуть посла в Киев", – сказал Кулеба. Он также выразил поддержку официальному Парижу за поддержку нефтяного эмбарго против РФ на уровне ЕС.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Франция предоставит дополнительную военную помощь Украине. Ранее официальный Париж уже выделил под эти цели 100 млн евро.

Глава Министерства обороны Франции Флоренс Парли отметила, что военная помощь Украине приносит результаты, ведь ВСУ уже удалось выбить российских оккупантов с северного направления.