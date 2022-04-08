Посольство Латвии возобновило работу в Киеве. Фото

В украинской столице возобновило работу посольство Латвии. Дипломатическое учреждение начало функционировать в Киеве в четверг, 7 апреля.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава Министерства внутренних дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он обнародовал фото, где видно, что около посольства в столице подняты флаги Украины и Латвии.

По словам Ринкевичса, дипломаты уже возобновили работу, вскоре к ним присоединится и посол Латвии в Украине Илгвар Клява. Сейчас он находится в Риге на переговорах.

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"Благодарен нашим дипломатам, которые работают в Украине, за их самоотверженность и службу", – сказано в сообщении министра.

Напомним, что накануне посольство Турции в Украине сообщило, что перенесло свою роботу из Черновцов в Киев. Уже с 6 апреля дипломатическое учреждение начало предоставлять услуги в украинской столице.

В Киев вернулось также посольство Словении.

Президент Украины Владимир Зеленский высказал слова благодарности дипломатам за смелость и назвал их настоящими друзьями Украины. Глава государства считает, что присутствие иностранных дипломатических миссий в Киеве – это четкий сигнал агрессору, что Киев – наша столица, сказал он в видеообращении по итогам 43-го дня войны с Россией.

"Благодарен друзьям Украины, которые поддерживают нас именно так, как это и нужно сейчас, также и на уровне символов, на уровне дипломатических жестов. Это также о смелости. И я ожидаю возможности встретиться со всеми, кто с нами. Со всеми, кто смел. Возвращайтесь. Со всеми дипломатами, которые вернулись в нашу столицу и продолжают работать", – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, у посольства России в Ирландии возникли проблемы – с ним отказывается сотрудничать местный бизнес. В итоге у российских дипломатов заканчивается дизтопливо для отопления и горячего водоснабжения.