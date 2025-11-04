Посол США при НАТО впервые приехал в Украину: с кем встречался. Видео

Украину посетила делегация Североатлантического альянса во главе с послом США при НАТО Мэтью Уитакером. Состоялись встречи с президентом Владимиром Зеленским, министром обороны Денисом Шмыгалем и другими должностными лицами.

Для Уитакера этот визит в Украину стал первым. Зеленский в своем Telegram-канале отметил, что вместе с ним приехали представители при НАТО от Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Канады и Нидерландов.

Что известно о переговорах с президентом

Зеленский положительно охарактеризовал встречу. Он рассказал, что обсуждалось укрепление защиты нашей энергосистемы перед зимой: закупки систем ПВО, ракет к ним и усиление тактической авиации.

Еще одна тема – важность продолжения санкций против РФ и другие ключевые точки давления на агрессора для окончания войны.

"Мы благодарны Германии за системы Patriot, США – за возможность покупать вооружение и системы ПВО через программу PURL, Великобритании и Франции – за ракеты, Канаде и Нидерландам – за их взносы в инициативу PURL, а также всем другим странам за их помощь. Эта поддержка действительно спасает жизни наших людей, и очень важно, чтобы новые страны присоединялись к инициативе", – написал глава государства.

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при НАТО отметил, что продолжается согласование ноябрьских и декабрьских пакетов помощи в соответствии с потребностями.

"Я хочу убедиться, что все работает, что военные получают все необходимое, что системы ПВО Patriot, ракеты PAC-3, PAC-2 доставляются быстрее, чтобы вы могли защищать критическую инфраструктуру, когда приближается зима", – отметил Витакер.

Что известно о переговорах с министром обороны

Шмыгаль назвал беседу важной и содержательной. Основное внимание было сосредоточено на инновациях и защите нашего неба от российских дронов и ракет.

Глава оборонного ведомства послам государств-партнеров при НАТО за устойчивую поддержку Украины и отдельно – за активное участие в инициативе PURL.

Он сообщил о потребностях Украины на ближайшую зиму. Об этом докладывали также Генштаб ВСУ и ГУР Минобороны. Сейчас чрезвычайно важно усилить противовоздушную оборону, разворачивая эшелонированную защиту, подчеркнул Шмыгаль.

"Сегодня Украина не только нуждается в помощи, но и готова делиться опытом в построении противовоздушной защиты с государствами-союзниками. Свободное небо должно быть надежно защищено от вражеской агрессии", – подытожил министр.

