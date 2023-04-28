Посол США посетила дунайские порты Рени и Измаил в рамках поддержки Вашингтоном зернового соглашения

Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк посетила дунайские порты Рени и Измаил, чтобы подчеркнуть поддержку правительством Соединенных штатов украинского зернового экспорта во время развязанной Россией войны. После того, как РФ начала полномасштабное вторжение и блокирует торговые маршруты по Черному морю, правительство США играет ключевую роль в поддержке украинского аграрного сектора и обеспечении экспорта украинского зерна для поддержания продовольственной стабильности в мире.

Видео дня

Посол Бринк и директор Миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп вместе с вице-премьер-министром Украины Александром Кубраковым, руководителем ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) Алексеем Востриковым и представителями частных компаний обсудили, как правительства Украины и США вместе с частным бизнесом могут способствовать укреплению инфраструктуры экспорта, чтобы поддерживать экономику Украины и доставлять на мировые рынки зерно.

"Вложение ресурсов США в развитие инфраструктуры речных портов Украины поможет обеспечить постоянную деятельность одной из основ украинской экономики и смягчить глобальный кризис в сфере продовольственной безопасности, который усугубляется вследствие развязанной Россией войны против Украины", — отметила Бриджит Бринк.

Благодаря усилиям правительства США и частного бизнеса по поддержке инфраструктуры портов Украина может и дальше поставлять миру необходимое зерно. С помощью ряда партнерств с частным бизнесом, Правительство США в рамках начатой USAID Инициативы устойчивости сельского хозяйства (AGRI-Украина) направит на модернизацию и расширение деятельности этих портов $8 млн., тогда как совокупный вклад компаний "Кернел" и "Нибулон" и "Grain" "Alliance" составит $36 млн.

При этом "Кернел" совместно с правительством США финансирует модернизацию порта Рени, а "Нибулон" вместе с правительством США – расширение порта Измаил.

В свою очередь, дальнейшие партнерские отношения с "Grain Alliance" позволят нарастить объемы экспорта благодаря приобретению и обустройству перевалочного состава.

"Мы помогаем Украине экспортировать свое зерно на мировые рынки - а это обеспечивает важные финансовые поступления, которые могут быть использованы для восстановления страны от последствий развязанной Россией полномасштабной войны", - отметил директор Миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп.

Вместе с ООН и Турцией правительство США способствует продолжению и расширению Черноморской зерновой инициативы, благодаря которой миллионы людей получают жизненно необходимое зерно, несмотря на попытки России использовать голод как оружие.

Благодаря AGRI-Украина США обеспечили более 29% всех зарегистрированных в Украине сельхозпроизводителей семенами, удобрениями и другими необходимыми материалами и привлекла для Украины $70 млн со стороны частного бизнеса. Недавно к инициативе AGRI-Ukraine присоединился и Всемирный банк, подтвердивший свое намерение предоставить $132 млн в поддержку сельскохозяйственной отрасли Украины.