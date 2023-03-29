Посол РФ в Стокгольме заявил, что присоединение к НАТО сделает Швецию и Финляндию 'законной мишенью' для РФ: появилась реакция

В стране-агрессоре России начали открыто угрожать Швеции, которая собирается стать членом НАТО. Посол ФР в Стокгольме Виктор Татаринцев опубликовал статью, в которой заявил, что, вступив в блок, Швеция станет "легитимной целью для РФ".

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По его словам, речь идет про "ответные меры, в том числе военные". Статья под названием "Шведский шаг в пропасть" опубликована на сайте российского посольства.

"Если кому-то до сих пор кажется, что это каким-то образом улучшит защищенность Европы – будьте уверены, новые члены враждебного блока станут легитимной целью для ответных мер со стороны России, в том числе военного характера", – выдал Татаринцев.

После этих заявлений российского посла срочно вызвали в Министерство иностранных дел Швеции, сообщило издание Reuters.

"Министерство иностранных дел вызывает посла России в знак протеста против этой очевидной попытки вмешательства", – заявил глава ведомства Тобиас Бильстрем.

Напомним, что 22 марта парламент Швеции проголосовал за вступление страны в НАТО. После того, как все страны НАТО ратифицируют заявку, правительство официально получит зеленый свет на присоединение Швеции к оборонному альянсу. При этом Венгрия до сих пор не одобрила вступление Швеции в НАТО. В офисе премьер-министра Виктора Орбана наконец-то озвучили "претензии" к Швеции.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАТО в ближайшие месяцы собирается направить до 300 тыс. солдат к границе с Россией. Такой шаг призван помешать России расширить свою войну за пределы Украины.

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