Посол Корнийчук: Украина вынуждена ввести ограничения на въезд для граждан Израиля

Государство Украины вынуждено ввести ограничения на въезд для граждан Израиля, в том числе паломников, в ответ на изменение правил въезда в Израиль граждан Украины.

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Об этом говорится в заявлении посла Украины Евгения Корнийчука, сообщается на странице Посольства в Facebook.

"С 1 июля граждане стран безвизового режима с Израилем, включая Украину, должны подать документы на получение разрешения ETA-IL на пребывание до 90 дней. Это требование фактически нивелирует безвизовый режим. В ответ Украина введет аналогичные требования предварительного утверждения для граждан Израиля, в частности, паломников", – говорится в заявлении.

Посол подчеркнул, что в настоящее время официальный Киев рассматривает специфику этих электронных виз.

"Эта взаимная акция повлияет на тысячи религиозных паломников, ежегодно посещающих Умань", - добавил он.

Вместе с тем, Корнийчук подчеркнул, что Украина остается открытой для диалога с Израилем "для обсуждения и переговоров этих изменений в политику путешествий в пользу обеих стран".