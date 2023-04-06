Послы ЕС не согласовали вопрос об производстве боеприпасов для Украины – Politico

В Европейском Союзе все еще обсуждают юридические нюансы о том, как реализовать соглашение о предоставлении Украине 1 миллиона артиллерийских боеприпасов. Прошло две недели от того, как лидеры стран ЕС приветствовали общий план по поводу такой помощи украинцам в течение этого года, чтобы помочь противостоять вторжению РФ.

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В то же время дискуссии приостановили реализацию первой в своем роде договоренности. Об этом пишет Politico, ссылаясь на свои источники.

Пересказывая слова нескольких европейских дипломатов, которые осведомлены о ходе переговоров, издание отмечает, мол, послы ЕС на встрече 5 апреля "не смогли достичь значительного прогресса в одном из ключевых вопросов".

"Яблоком раздора остается вопрос о том, будут ли эти оружейные контракты предоставляться исключительно компаниям из ЕС (и как их юридически определить), или они также будут открыты для сторонних производителей", – говорится в сообщении.

По словам упомянутых дипломатов, Франция настаивает на том, чтобы деньги оставались в пределах границ Евросоюза. Ее поддержали Греция и Кипр, которые, говорят те же источники Politico, связаны с их "желанием избежать контрактов с турецкими производителями".

Отмечается, что исполнительный орган ЕС – Европейская комиссия – также должен проделать дополнительную работу, чтобы составить карту возможностей компаний, прежде чем можно будет достичь окончательного соглашения.

"Поскольку вопрос зашел в тупик, послы в среду сосредоточились на завершении менее спорной части соглашения: по безвозмездной передаче Киеву большого количества боеприпасов. Дипломаты, которые говорили на условиях анонимности, чтобы прокомментировать деликатные переговоры, сказали, что послы завершили соглашение о плане пожертвований во время встречи, добавив, что юридический текст будет официально опубликован на следующей неделе", – пишет издание.

Кроме юридических нюансов, добавили журналисты, у евродипломатов якобы существуют опасения по поводу того, что оборонной промышленности Евросоюза не хватает мощностей для быстрого изготовления такого количества боеприпасов, которое требуется Вооруженным силам Украины.

Поэтому ЕС намерен реализовывать план в три этапа. В рамках первого речь идет о выделении 1 млрд € на возмещение странам, которые смогут быстро предоставить боеприпасы (и, не исключено, ракеты) из собственных запасов или перенаправить заказ другим.

На втором этапе ЕС выделит еще 1 млрд € на совместную закупку дополнительных боеприпасов для Украины, а также на замену предоставленных Европой снарядов.

И на третьем этапе Евросоюз стремится изучить пути повышения способности в целом стран Европы производить нуждающееся оружие на долгие годы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Венгрия отказалась участвовать в плане стран ЕС по совместной закупке 1 млн боеприпасов для Украины. Глава МИД страны Петер Сиярто заявил, что Будапешт просто "желает мира".

В то же время CNN, ссылаясь на западных официальных лиц, пишет, что Украина продолжает накапливать боеприпасы перед ожидаемым контрнаступлением. А параллельно ВСУ наносят глубокие удары в тылу оккупантов.

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