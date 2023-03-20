Главы МИД ЕС подпишут план поставок боеприпасов для Украины: названа дата

Мнистры иностранных дел стран Европейского союза планируют подписать план поставки боеприпасов для Украины, борющейся с полномасштабным вторжением России. Это, вероятно, должно произойти в понедельник, 20 марта.

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Об этом сообщил журналист "Радио Свободы" Рикард Йозвяк на своем аккаунте в Twitter. По его данным, этот план предполагает, что государства должны в течение года передать Киеву миллион артиллерийских снарядов.

"Министры иностранных дел ЕС должны завтра подписать план поставки боеприпасов для Украины – с целью обеспечения Киева 1 миллионом артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев", – написал журналист.

При этом Йозвяк отметил "поразительную дипломатическую работу" Эстонии, которая положила начало этой инициативе.

Как сообщалось ранее, главы МИД европейских стран поддержали предложение главы ЕС по внешней политике Жозепа Борреля использовать €1 млрд из Европейского фонда мира для немедленного снабжения Украины боеприпасами из существующих запасов.

По словам политика, еще €1 млрд может быть использован для совместной закупки снарядов, а любые дополнительные средства должны быть согласованы государствами-членами.

Именно Эстония была первым членом ЕС, который задал соответствующий вопрос на обсуждение месяц назад, предложив срочно профинансировать наращивание производственных мощностей, чтобы обеспечить поставки.

Тогда государство заявило, что Украина использует в среднем от 60 до 210 тысяч снарядов в месяц, а европейская оборонная промышленность "способна производить их всего 25 тысяч" за такой период.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание Bloomberg со ссылкой на источники писало, что ЕС пытается найти способ обеспечить Украину боеприпасами. На фоне военной помощи каждой конкретной страны ожидается, что члены ЕС подпишут также совместный план закупок снарядов для ВСУ.

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