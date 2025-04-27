'Последствия могли бы быть более масштабными, если бы не наши люди': Зеленский сравнил катастрофу на ЧАЭС с войной РФ против Украины

Каждый год 26 апреля Украина чтит память и подвиг тысяч людей, героически защитивших мир от последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В этот день президент Владимир Зеленский провел параллели между Чернобыльской трагедией и нынешней войной России против Украины.

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Он подчеркнул, что последствия взрыва на четвертом энергоблоке ЧАЭС могли бы быть значительно более масштабными, если бы не самопожертвование украинцев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Сегодняшний день многим напоминает нам, насколько важно не оставаться наедине и не оставлять без поддержки рядом. И это касается не только нашей защиты в этой войне. Каждый год 26 апреля мы чествуем храбрость и самоотверженность тысяч людей, защитивших Украину и все другие страны от последствий Чернобыльской катастрофы. Ее называют словом "авария", но смысл гораздо больше. Взрыв на четвертом реакторе Чернобыльской станции загрязнил радиоактивными элементами страны в тысячах километрах от эпицентра. Последствия могли бы быть более масштабными, если бы не наши люди", – отметил глава государства.

Президент сравнил это с войной России против Украины. Он отметил, что только благодаря самоотверженности украинского народа удалось сдержать русскую армию и защитить не только независимость Украины, но и безопасность других стран.

"Это так же, как о войне России против Украины: иногда говорят слово "конфликт", хотя глобальная угроза. И только благодаря украинскому народу, самопожертвованию и стойкости многих наших людей удалось сдержать полномасштабный удар российской армии, нанести ей значительные потери и защитить украинскую независимость, а значит, и право на независимость и самостоятельную жизнь других наций. Тридцать девять лет назад наши люди объединились", – сказал он.

Зеленский напомнил, что 39 лет тому назад украинцы объединились, чтобы преодолеть Чернобыльскую катастрофу, а сегодня Украину поддерживают миллионы людей по всему миру — в Европе, обеих Америках, Африке, Азии и Тихоокеанском регионе.

"Благодарю всех, кто ликвидировал последствия Чернобыльской катастрофы. Благодарю всех, кто помогает украинскому народу спастись от катастрофы русской войны. Безопасность и мир должны быть восстановлены", – резюмировал он.

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