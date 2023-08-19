Не мы решили первыми взять в руки оружие, но мы будем последними, кто его сдаст.

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Кремль не рассматривает никаких вариантов будущего, в котором будет существовать Украина как суверенное независимое государство. Для путина единственный приемлемый формат – это, окончательная, раз и навсегда, ликвидация "украинского вопроса". Все решения приняты и они окончательны. Все остальное – иллюзия самообмана. В этот последний исторический рывок ненависти российская недоимперия вкладывает все силы и ресурсы. Для этого за полтора года войны россия в экспресс-режиме проходит все этапы попыток разрушения Украины, которые она внедряла столетиями.

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Убивство росіянами українців, як військових так і цивільних, не шкодуючи ні жінок, ні дітей. Заходи деукраїнізації та русифікацію населення ТОТ України з особливим акцентом на молоді. Депортація українських дітей до рф, проведення їхньої "індоктринації" -перевиховання в антиукраїнському дусі. Розподілення дітей у військово-польові табори, школи-інтернати, військові ліцеї, кадетські корпуси під "кураторством" слідчого комітету рф. Станом на сьогодні вивезено вже тисячі дітей шкільного та післяшкільного віку. Повна русифікація освіти і виховання на ТОТ України, перехід закладів освіти на російські освітні програми, максималізація пропагандистської "накачки". Комплексна робота зі спроб розірвання політико-правового, культурного та соціально-економічного зв’язку населення ТОТ з Україною, в що інвестуються великі кошти. Українські підручники знищені, освіта в школах та ВНЗ здійснюється за російськими програмами. Системні "політичні інвестиції", які росія робить у спробі "перевиховання" та русифікацію населення ТОТ України, свідчать, що кремль зробив серйозну ставку на спробу "розчленування" України та поглинання її частинами. Робота планується на тривалий час упродовж щонайменше декількох поколінь.

Українці давно зрозуміли, з ким мають справу, і бачать справжні плани і наміри московії. На жаль, прозріння світу і Заходу відбувається занадто повільно, але за свою довгу історію ми пройшли найсуворіші випробування і тому готові боротися стільки це знадобиться, щоб зняти питання так званої росії з безпекового порядку денного. Тому всі ці розмови про перемовини, уникнення ескалації, умиротворення — вода в пісок і гра на користь росії. Єдиний формат сталого миру — це поразка росії і її фрагментація.

Не ми вирішили першими взяти в руки зброю, але ми будемо останніми, хто її складе, доки не буде відновлена справедливість: покарані винні за злочин розв’язання війни, — і немає у світі сили, яка нам в цьому завадить.