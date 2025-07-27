'Последний козырь ХАМАС': Трамп намекнул на непопулярное решение по заложникам, которое должен принять Израиль

Израилю придется принимать решение, касающееся заложников, которые до сих пор остаются в руках группировки ХАМАС. Террористы не захотят освобождать этих людей, поскольку потеряют свой "последний козырь".

Видео дня

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, общаясь с прессой вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии. Трансляцию 27 июля вели журналисты Fox News и других СМИ.

"Израилю нужно принять решение. Я уже говорил, что последних заложников вернуть будет трудно. Я знаю, что бы я сделал, но не уверен, что уместно об этом говорить", – поделился мнением политик. Далее он объяснил: ХАМАС не желает лишать себя козыря, освобождая заложников.

Также Трамп отметил, что родственникам важно вернуть всех похищенных террористами людей: и живых, и убитых.

"Я собираюсь сказать нечто непопулярное. Нам необходимо вернуть заложников – 20 живых и множество тел. Родители хотят вернуть тела так же сильно, как если бы они были живы. Я встречался с родителями, это было так печально. Это так же важно, как если бы ребенок был жив", – заявил глава Белого дома.

Республиканец прокомментировал гуманитарную ситуацию в секторе Газа, отвечая на вопрос журналистов о кадрах голодающих детей. Он сказал, что "это ужасно", после чего добавил, что "люди воруют еду и деньги, деньги на еду".

"Все это место в полном беспорядке. Газа отдана много лет назад, чтобы был мир, но сейчас все плохо. Кто бы ни был тогда премьер-министром Израиля, он отдал ее. Это было неразумно", – считает Трамп.

Он пожаловался, что Соединенные Штаты пожертвовали 60 миллионов долларов Фонду гуманитарной помощи Газе "и не получили благодарности", в то время как ни одна другая страна "не дала ничего". На самом деле США отправили указанной организации 30 миллионов долларов, и Америка – далеко не единственная страна, пожертвовавшая средства, и даже не крупнейший донор: большую долю помощи выделяют Объединенные Арабские Эмираты.

Трамп пообещал, что Вашингтон направит в Газу больше гумпомощи.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Дональд Трамп заявлял, что руководство ХАМАС "не хочет заключать сделку" и пытается сохранить свое влияние на переговоры тем, что продолжает удерживать заложников. Таким образом, террористы "хотят умереть", отметил американский лидер и намекнул, что это желание будет осуществлено военными.

– 24 июля специальный посланник американского президента Стив Уиткофф объявмил, что США официально вышли из переговоров Израиля и ХАМАС, поскольку террористическая группировка "не ведет себя добросовестно".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!