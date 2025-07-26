'Они хотят умереть': Трамп набросился на ХАМАС из-за заложников

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что руководство террористической группировкой ХАМАС "не хочет заключать сделку", и пытается сохранить свое влияние на переговоры тем, что продолжает удерживать заложников. Таким образом, террористы ХАМАС "хотят умереть", отметил американский лидер.

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Именно так он прокомментировал выход США из переговорного процесса о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Также Трамп намекнул, что желание террористов "умереть" будет осуществлено военными.

Что сказал президент США

"Это было очень плохо, ХАМАС на самом деле не хотел заключать соглашение. Я думаю, что они хотят умереть, и это очень, очень плохо. У нас остались последние заложники и, собственно, именно поэтому они действительно не хотели заключать сделку", – сказал Трамп.

Он добавил, что уже "дошлодо того, что придется завершить работу". Трамп не уточнил, кто именно и какую работу будет выполнять, однако американские издания отмечают, что это прямой намек на военных Израиля, которые остаются в секторе Газа и в случае получения приказа вновь начнут активную фазу наступления на ХАМАС.

Отдельно Трамп добавил, что разговаривал с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, но не рассказал никаких деталей разговора, отметив лишь, что он "принес разочарование".

Что предшествовало

Сутками ранее специальный посланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что США официально вышли из переговоров Израиля и ХАМАС, поскольку террористическая группировка "не ведет переговоры добросовестно". Именно такими словами Уиткофф определил позицию переговорщиков ХАМАС.

Сразу после заявления американца в офисе премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху также заявили об отзыве своей переговорной группы – из-за реакции ХАМАС на требование освободить заложников. У израильского премьера также поблагодарили Виткоффа и посредников из Катара и Египта за приложенные усилия.

Как сообщал OBOZ.UA, переговоры в Катаре с участием США и представителей ХАМАС продолжались в течение нескольких последних недель. Стороны неоднократно заявляли о незначительных признаках прогресса, однако никаких существенных прорывов достичь так и не удалось. Ключевым "камнем преткновения" считается передислокация израильских войск после прекращения огня – ХАМАС настаивает на выводе военных из Газы, Израиль отказывается их выводить "до освобождения заложников".

Ранее Нетаньяху сделал громкое заявление о мирном соглашении. По его словам, пока ХАМАС продолжает существовать в секторе Газы – Иерусалим не успокоится и сделает все, чтобы не дать боевикам выжить.

Также израильский премьер-министр раскритиковал изменения в соглашение, которые предлагал ХАМАС.

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