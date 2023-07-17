В старом советском анекдоте Армянское радио спрашивают: "Вот мы идем к коммунизму, а жрать нечего. Почему так?" Армянское радио отвечает: "Кто же в дороге ест? Вот когда придем, тогда и нажретесь". Примерно то же самое мы слышим от Вовы Путина, говорящего о неком "светлом будущем" России без импорта и после "победы". Ага, но что-то с памятью его стало.

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Совсем недавно он говорил о том, что ЧВК "Вагнер" никакого отношения к государству не имеет и вдруг заявляет о его полном финансировании в объеме 86 миллиардов рублей государством. Совсем недавно Кремль и его "главшпан" гневно возражали против зерновой сделки, как вдруг на следующий день после таких заявлений все услышали прямо противоположное: мы согласны. Все ничего, однако провалы памяти в истории своей страны это уже патология. Никто не ждал, никто не ведал, даже ЦРУ, что "нерушимый" Советский Союз может рухнуть в одночасье. Когда Михаил Горбачев послал батальон ВДВ в Тбилиси и Вильнюс для подавления восстания за независимость республик, оказалось слишком поздно и бесполезно. Поезд ушел, дав последний свисток в Беловежской пуще.

Многие обозреватели и эксперты пишут о бесполезности или малой эффективности экономических санкций Запада в отношении Москвы. В 80-е годы санкции Запада, введенные против СССР в связи с его вторжением в Афганистан, тоже сработали не сразу, но тогда Советский Союз не был настолько экономически зависим от Запада, как Россия сейчас. Тогда не летали на Аэробусах и не ездили на Мерседесах, не ели бананы и не покупали "пфайзер" в аптеках. Все это не может исчезнуть мгновенно в России и сейчас. Однако запчасти требуются постоянно для всего того, что три десятилетия завозилось в Россию в обмен на доллары, полученные от продажи нефти и газа. Экспорт газа и нефти России упал за последний год (!!) на 80%. Импорт сократился почти на 90%. Лазеек еще очень много от Каспийского до Охотского моря, но они закрываются каждый день. Самое главное – санкции не ослабевают, а усиливаются.

Что касается поставок вооружения в Украину и повышения ее боеспособности, то процесс и здесь идет по нарастающей. Разочарование на Банковой медлительностью Запада можно понять – украинскому народу хотелось бы видеть уже в этом году освобожденные от оккупантов города и села Херсонской и Запорожской областей. Сил накоплено достаточно, но лобовые атаки на укрепсооружения противника унесут немало жизней украинских бойцов, поэтому лучше потерпеть и дождаться дальнобойных ракет и дополнительного тяжелого вооружения. Пентагон и НАТО мониторят обстановку на полях сражений Украины ежеминутно и если что идет не так, поправляют и помогают. Запад не может себе позволить проиграть России. Да, воюют ВСУ, но западным вооружением и оно в итоге вобьет последний гвоздь в гроб российской армии.