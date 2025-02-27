'После войны будет много возможностей для сотрудничества': представитель Трампа подтвердил заинтересованность США в российских ископаемых

В администрации американского президента Дональда Трампа подтвердили, что заинтересованы в сотрудничестве с Россией по поводу полезных ископаемых на территории государства-агрессора. В Вашингтоне уверены, что говорить об этом будет целесообразно после заключения мирного соглашения между Украиной и РФ о завершении войны.

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Об этом заявил специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф в эфире Fox News в четверг, 27 февраля. Он сказал, что залежи полезных ископаемых в Украине достаточно велики, но они достаточно значительны и в России.

Комментируя вероятное подписание рамочного соглашения с Украиной о недрах, Виткофф сказал, что Штаты заинтересованы и полезными ископаемыми в России.

"И, думаю, будет много возможностей для сотрудничества США с Россией, когда это мирное соглашение (относительно прекращения российско-украинской войны. – Ред.) будет готово", – сказал он.

На уточняющий вопрос о том, говорит ли он о добыче полезных ископаемых также в России, Виткофф ответил: "Думаю, будет много возможностей для экономического сотрудничества между двумя странами. Да".

Ранее СМИ писали, что российский диктатор Путин в интервью пропагандистам государства-агрессора сказал, что открыт для предоставления Соединенным Штатам доступа к редким полезным ископаемым на оккупированной Россией территории в Украине и в РФ.

По данным NBC News, Россия якобы предложила США потенциальное соглашение, согласно которому Вашингтон может получить часть права собственности на полезные ископаемые и другие ценные металлы на временно оккупированных территориях Украины. Эту идею якобы обсуждали представители Штатов и РФ на встрече в Саудовской Аравии.

Собеседники журналистов утверждают, что речь шла о предоставлении доступа США к полезным ископаемым во временно оккупированной части Донецкой и Запорожской областей.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский подтвердил, что между США и Украиной согласовано рамочное соглашение о природных ископаемых. При этом документ не содержит как положений о долге Украины – ни 500 млрд долларов, ни другой суммы – так и о полном переходе украинских ресурсов в собственность США.

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