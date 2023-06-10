После подрыва Каховской ГЭС суд в Гааге должен выдать еще один ордер против Путина за геноцид, – Порошенко

Пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко с трибуны Верховной Рады призвал депутатов обратиться в Международный криминальный суд, который должен выдать еще один ордер против президента РФ Владимира Путина за трагедию на юге Украины.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба Петра Порошенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Несколько часов назад я вернулся из Херсонской области, куда мы доставили сотню тонн гуманитарной помощи. Имели возможность пообщаться с жителями Херсона. Я восхищаюсь их мужеством, выносливостью, несокрушимостью", – сказал Порошенко.

"Мы там попали под обстрел. Это был обстрел именно того участка, откуда волонтеры отправляются на спасение наших жителей, куда возвращаются и привозят их", – сообщил пятый президент.

"Это – настоящий признак геноцида. И я требую, чтобы в документах Верховной Рады мы обратились в Международный криминальный суд о выдаче второго ордера против Путина и его кликах за преступления, за геноцид против украинцев", – подчеркнул Петр Порошенко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!