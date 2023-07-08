Португалия стала 23-й страной, заключившей декларацию о поддержке членства Украины в НАТО: подробности

Португалия на международном официальном уровне поддерживает получение Украиной статуса полноправного члена НАТО и продолжит оказывать всю необходимую помощь, чтобы увеличить оборонный потенциал нашей страны. Лиссабон решительно осуждает военные действия, инициированные Москвой и занимает позицию справедливости в этом однозначном вопросе.

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К такому результату пришли президент Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Антониу Кошту во время переговоров, передает Офис украинского гаранта. Политики подписали совместную декларацию о сотрудничестве, где пункт о принятии нашей страны в НАТО и Евросоюз является ключевым.

"Украина официально запросила ускоренную процедуру членства в НАТО в сентябре 2022 года. Португальская Республика будет продолжать поддерживать Украину на пути к будущему членству и выступает за то, чтобы Украина стала членом НАТО, когда для этого появятся соответствующие условия", – указано в документе.

Руководства обеих государств с нетерпением ожидают решения всех этих вопросов на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Именно там члены Альянса должны заверить право Киева самому определять внешнеполитический курс своей страны и способы своей защиты.

Напомним, первой страной, которая подписала с Украиной декларацию о поддержке евроатлантической интеграции, стала Чехия. Документ был подписан во время визита премьер-министра Петра Фиалы в Киев.

Затем к этой инициативе присоединились страны Балтии – Литва, Эстония и Латвия. Следующими стали Словакия, Польша, Словения, Черногория, Дания, Исландия, Норвегия и Бельгия. С последней декларация была подписана дважды: в ноябре и в мае документ конкретизировали.

Поздней декларации о поддержке курса Украины в НАТО приняли Италия, Франция, Германия, Финляндия, Нидерланды, Канада и Румыния.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Комитет по вопросам внешней политики парламента Болгарии одобрил проект декларации, который выражает поддержку вступления Украины в Североатлантический альянс после завершения военного конфликта. Также документ призывает к продолжению военно-технической поддержки Украины.

А еще в декабре прошлого года такой политический шаг сделала и Черногория. Премьер-министр страны Дритан Абазович отметил, что в Подгорице поддерживают политику открытых дверей НАТО и полноправное членство Украины в нем.