Порошенко: звонки пранкеров европейским лидерам – это спланированная операция российских спецслужб

Российские спецслужбы проводят спланированную операцию, чтобы посеять раздор и недоверие среди украинских друзей и союзников в Европе. Речь идет о звонках пранкеров европейским лидерам. Об этом написал пятый президент Украины Петр Порошенко в Фейсбук.

"Хотел бы разочаровать всех тех, кто считает, что активизация пранкеров и их звонков европейским лидерам является обычным розыгрышем. Речь идет о спланированной операции российских спецслужб, которые не остановятся ни перед чем в своей попытке посеять раздор и недоверие среди наших друзей и союзников", – предостерег Порошенко.

Он отметил, что Россия ведет войну не только с Украиной, но и со всей Объединенной Европой и цивилизованным миром, циничную гибридную войну без правил.

"Фейки, травля, ложь и манипуляции — это их типичные методы. И ими не гнушаются. Противопоставить этому мы должны наше единство, солидарность и доверие. Совместную координацию и работу ради общей победы, мира и мировой безопасности", – подчеркнул Петр Порошенко.

Политик подытожил, что преодолеть это зло можно только вместе.

Как сообщал OBOZ.UA, ряд СМИ и телеграмм-каналов распространили российское ИПСО против Порошенко.