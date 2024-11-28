Порошенко встретился с президентом IDU Гарпером и членом Сената Канады Хусакосом: о чем говорили

Западные партнеры Украины должны усилить военную помощь Киеву, а также увеличить давление на российского агрессора и его союзников.

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Об этом во время встречи в Канаде с президентом Международного демократического союза (IDU) Стивеном Гарпером и членом Сената Канады Лео Хусакос заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Когда вызовы безопасности все больше обостряются, для нас жизненно важно действовать единым скоординированным фронтом с нашими западными союзниками и всем демократическим миром", – отметил Порошенко в соцсетях.

Он рассказал, что во время разговора с Гарпером и Хусакосом были согласованы подходы к вопросу усиления военной помощи Украине и санкционного давления на агрессора РФ. Также обсуждались вопросы перспектив вступления Украины в Евросоюз и приглашение нашего государства в НАТО.

"Особое внимание было уделено стратегии взаимодействия с новой американской администрацией", – отметил лидер "ЕС".

Международный демократический союз (IDU) состоит из партий-членов Азиатско-Тихоокеанского демократического союза (APDU); Карибского демократического союза; Демократического союза в Африке; Европейский демократический союз (EDU); Европейской народной партии (ЕНП); Альянса европейских консерваторов и реформистов (AECR) и Союза латиноамериканских партий (UPLA), присоединившихся к Декларации принципов IDU. Среди партий-членов: Республиканская партия (США), Христианско-демократический союз (Германия), Консервативная партия (Великобритания). Главой организации является бывший премьер-министр Канады Стивен Гарпер.

Партия Европейская Солидарность получила статус Observer Member в IDU в июле 2020 года. Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в сентябре 2023 г. стал членом Почетного консультативного совета Международного демократического союза (IDU).