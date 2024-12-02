Порошенко в США примет участие в саммите IDU и встретится с руководством Госдепа и Пентагона

Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Украины Петр Порошенко примет участие в саммите Международного демократического союза (International Democracy Union – IDU) по приглашению Главы IDU, бывшего Премьер-министра Канады Стивена Гарпера.

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Об этом сообщила пресс-служба "ЕС".

Нынешнее мероприятие соберет в Вашингтоне лидеров консервативных политических партий из более чем 60 стран демократического мира, включая Республиканскую партию США. Предусмотрено проведение встреч Петра Порошенко с партнерами Европейской Солидарности в глобальной политической семье Международного демократического союза.

В рамках визита предусмотрены отдельные двусторонние встречи Петра Порошенко с руководством Государственного департамента США, Министерства обороны, членами Конгресса, представителями экспертных и аналитических центров США.

Международный демократический союз – это глобальное объединение правоцентристских политических сил из 65 стран мира. Среди партий-членов: Республиканская партия (США), Христианско-демократический союз (Германия), Консервативная партия (Великобритания). Основателями IDU были премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, тогдашний вице-президент США Джордж Буш, мэр Парижа и впоследствии президент Франции Жак Ширак, канцлер Германии Гельмут Коль и многие другие партийные лидеры.

IDU состоит из партий-членов Азиатско-Тихоокеанского демократического союза (APDU); Карибского демократического союза; Демократический союз Африки; Европейский демократический союз (EDU); Европейской народной партии (ЕНП); Альянса европейских консерваторов и реформистов (AECR) и Союза латиноамериканских партий (UPLA), присоединившихся к Декларации принципов IDU.

Партия Европейская Солидарность получила статус Observer Member в IDU в июле 2020 года. Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в сентябре 2023 стал членом Почетного консультативного совета Международного демократического союза (IDU).