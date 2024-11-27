Порошенко в Оттаве встретился с парламентской группой дружбы с Украиной

Петр Порошенко в Оттаве встретился с парламентской группой дружбы Канада-Украина. По словам пятого президента, это был детальный и откровенный разговор по всему спектру вопросов повестки дня безопасности.

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Об этом Порошенко сообщил в соцсетях.

"Есть понимание того, что сегодня безопасность всего евроатлантического пространства зависит от победы над российским агрессором именно в Украине", - написал Порошенко.

Он подчеркнул, что всеобъемлющая военно-политическая и экономическая помощь Украине должна оставаться в топ приоритетах канадской внешней политики.

"Особое значение такая поддержка приобретает накануне председательства Канады в Группе Семи в 2025 году и парламентских выборов в Канаде в следующем году. Подробно ознакомил канадских парламентариев с ситуацией на фронте и первоочередными потребностями ВСУ. На этом этапе в приоритете дальнобойные ракеты, средства РЭБ, дроны и современная подготовка украинских военных подразделений. Призвал канадских депутатов способствовать дальнейшему усилению санкционного режима против России и ее союзников, чтобы лишить агрессора ресурсов продолжать войну", – отметил Порошенко.

"Особое внимание уделил вопросам поддержки Канадой обеспечения членства Украины в НАТО как единственной действенной гарантии безопасности нашего государства. По просьбе депутатов очертило состояние демократических институтов и верховенства права в Украине в условиях военного положения с акцентом на важность укрепления внутреннего единства и устойчивости демократии в нашем государстве", – написал лидер "Евросолидарности".

Ранее Петр Порошенко встретился с депутатами и теневыми министрами от оппозиционной Консервативной партии Канады. "Сегодня эта оппозиционная сила пользуется высоким уровнем общественной поддержки. Это важно в контексте предстоящих парламентских выборов осенью будущего года", – сообщил пятый Президент.

"Заручился полной поддержкой ключевых представителей Консервативной партии Канады в продвижении приоритетных для нашего государства вопросов — увеличении военной помощи без ограничений, усилении санкционного давления против России, обеспечении надлежащей финансово-экономической поддержки и ускорении членства Украины в НАТО", – рассказал Порошенко.

Ранее Петр Порошенко, выступая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Канаде, призвал членов Альянса дать Украине приглашение. Он подчеркнул – это будет правильным ответом Путину на эскалацию.