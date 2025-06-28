Порошенко в День Конституции напомнил: война не оправдывает авторитарные нарушения Основного закона

Петр Порошенко в соцсетях поздравил украинцев с Днем Конституции и подчеркнул, что война не оправдывает нарушение Основного закона с авторитарной целью.

Видео дня

Об этом сообщает "Европейская Солидарность".

"Военное положение, конечно, предусматривает определенные ограничения прав и свобод. Но не до такой степени, как это произошло в Украине, — с превышением всех рациональных потребностей, необходимых для обороны. Иногда кажется, будто Конституцию отменили вообще. Власть считает себя абсолютной, не видит для себя никаких ограничений. Как будто Людовик XIV: "Государство — это я", – замечает пятый президент.

"Речь идет о жесткой цензуре в медиа. О умножении на ноль роли парламента. О давлении на оппозицию, гражданское общество, волонтеров. Об уничтожении местного самоуправления. О портновщине — незаконном использовании в узких политических интересах судебной и правоохранительной системы. Об обысках без разрешения суда и о санкциях в обход судебной системы. Пока миллионы людей защищают Украину от внешней российской угрозы, "5-6 менеджеров" подглядывают в российские шпаргалки", – пишет Порошенко.

"Нам нужно не только защитить Украину, но и потом завоевать мир. Чтобы Украина осталась парламентско-президентской республикой. Чтобы ценности, за которые стояли на Майдане, а затем боролись на линии фронта, не превратились в обычные слова на бумаге", – убежден Петр Порошенко.

"Уже больше половины украинцев понимают, куда движется власть. Но несмотря на все мы боремся за свободу, за наше право выбирать, за наш суверенитет и, в конце концов, за наш курс в Европейский Союз и НАТО. За все, что написано в Конституции. С Днем Конституции Украины!", – написал лидер партии "Европейская Солидарность".

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко заявил, что Трамп не пророссийский и его надо заинтересовать в победе Украины.