Трамп точно не пророссийский, его надо заинтересовать в победе Украины, – Порошенко

Еще четыре месяца назад был зарегистрирован проект обращения Верховной Рады к Конгрессу США по восстановлению двухпартийной поддержки Украины. Нам нужна делегация, которая будет представлять всю Верховную Раду и начнет работу в Конгрессе – и с республиканцами, и с демократами.

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Об этом сказал Петр Порошенко в интервью на YouTube-канале Натальи Балюк "Балючие темы".

"Катастрофа и трагедия, которая произошла 28 февраля в Вашингтоне, в Овальном кабинете Белого дома. Кто-то пытался снимать видосик и таким образом попытаться мобилизовать украинский электорат. С этой точки зрения они выиграли – они получили 2,5% рейтинга. Но они кардинально разрушили даже ростки доверия, которое можно было построить", – подчеркнул Порошенко.

"Далее уже отказ внести проект резолюции о предоставлении дополнительного оружия, о принятии Конгрессом решения по предоставлению нам дополнительного финансирования. Как следствие, очень жесткая позиция американского руководства относительно будущего членства Украины в НАТО", – отметил он.

"Какая реакция была у украинской власти? Невероятная, очень вредная антиамериканская истерия, которая раздавалась из каждого утюга, которые утверждали: "Трамп продался Путину", "Трамп – пророссийский", "Трамп предал Украину".

"Для меня есть абсолютно четкая позиция. Я с Трампом работал более трех лет. При Трампе Украина получила первое летальное оружие. При Трампе по его поручению была подписана Крымская декларация, что Соединенные Штаты никогда не признают за Россией статус оккупированного Крыма. Трамп, возможно, не проукраинский, но точно не пророссийский. Он проамериканский в своем понимании", – отметил он.

"Мощный удар по Путину Трамп нанес сразу же после того, как победил на выборах в ноябре 24-го. Когда, как шавок, российских советников вместе с Асадом выбросил из Сирии, где был форпост, самое большое военное присутствие российской федерации. В Сирии Трамп разбил Россию", – подчеркнул Порошенко.

"Союзник России Иран – враг Украины. Потому что "Шахеды", которые прилетают и которые вызвали гибель мирных жителей, разрушение объектов критической энергетической инфраструктуры, разрушение промышленных производств, разрушение больниц, университетов, это были иранские "Шахеды". И иранские ракеты, которые поставлялись, чтобы убивать украинцев. Производились они на иранских заводах. Трамп и только потом Биньямин Нетаньяху разрушили заводы по производству "Шахедов", разрушили заводы по производству ракет. И разрушили, я надеюсь, так говорят американцы и израильтяне, мощности по обогащению урана", – сказал пятый президент Украины.

"Война Израиля и Ирана стала войной американской. Трамп там защищал американские интересы", – добавил он. "После атаки "Хамаса" на Израиль более половины членов Кнессета выехали и больше месяца присутствовали на переговорах с каждым знакомым членом Конгресса. Это первый шаг – боритесь за американский Конгресс", – отметил Порошенко.

"Что делает Украина? Посылают туда тех, с кем даже руку пожимать отказываются американцы. Потому что принципиальная коммуникационная проблема группы 5-6 менеджеров Зеленского во главе с Ермаком, что перед ними закрыты все американские двери, а платят большую цену в Украине. Мы должны были работать через парламентскую дипломатию. И она была разрушена", – сказал он.

"Первое, что сделал Нетаньяху в первый день, он сказал: я создаю правительство национального единства. Весь Кнессет объединился для того, чтобы защитить государство и обеспечить победу в войне. Что делает украинская сторона? С точностью до наоборот. Надо посмотреть опыт Израиля. Он не бесспорен, но это точно то, что надо делать, и точно не то, что делает сейчас украинская власть", – подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

"Трамп сделал мощные удары против Путина. И наша задача – найти интерес Трампа, что в победе Украины в этой войне есть точно интерес народа, государства Соединенных Штатов Америки и американского президента", – убежден он.

"Я зарегистрировал четыре месяца назад проект обращения Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки по восстановлению двухпартийной поддержки. Проголосуйте, дайте мне текст заявления Верховной Рады с позицией, что эта парламентская делегация представляет весь парламент, и начинаем работу по подготовке этой резолюции в американском Конгрессе. Я и с республиканцами, и с демократами знаю, с кем и как работать. Я не говорю, что победа в кармане. Но, как в том анекдоте, "хотя бы купите лотерейный билет". А вы запрещаете Порошенко ехать в Вашингтон и сами демонстрируете тотальную некомпетентность", – сказал Порошенко.

"Вы не можете добиться, чтобы было принято решение Конгресса о выделении финансирования Украине. Потому что катастрофа нашей американской переговорной команды во главе с Ермаком, что даже при обсуждении бюджета Соединенных Штатов на следующий финансовый год, даже 300 миллионов долларов помощи Украине были выброшены из проекта бюджета. Какая еще вам лакмусовая бумажка нужна, чтобы показать, что у вас огромные проблемы?" – сказал он.

"В свое время я инициировал принятие законопроекта о ленд-лизе. Ленд-лиз – это не финансирование. Ленд-лиз – это займы. Это все остатки на складах Пентагона украинцам дают возможность выбрать и завезти в Украину. От снарядов до техники, от средств радиоэлектронной борьбы до систем Safe Soldier", – объяснил Порошенко.

"Это еще одна моя инициатива, которую я выдвигал в украинском парламенте. Safe Soldier – это гарантированное оснащение каждого мобилизованного комплексом, набором инструментов, которые гарантируют сохранение его жизни. От радиостанции и кевларового шлема – до приборов ночного видения. От обеспечения минной защиты – до фортификационных сооружений. От техники до системы разведки, FPV. Это все выписано, это все есть в НАТО", – рассказал он.

"Только у нас считают, что у них есть роскошь финансировать вместо этого единый марафон, финансировать вместо этого кешбэк, финансировать вместо этого коррупционные сделки атомных электростанций. Платят за это жизнью украинские воины", – констатировал Порошенко.