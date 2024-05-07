Порошенко в Берлине поздравил Мерца с переизбранием на должность главы ХДС и пригласил его посетить Украину

Петр Порошенко, участвующий в Конгрессе Христианско-демократического союза Германии в Берлине, во время встречи с лидером ХДС Фридрихом Мерцом проинформировал его о сложной ситуации на фронте и призвал ускорить западную помощь Украине.

Об этом Порошенко рассказал в соцсетях.

"Фридрих Мерц подтвердил, что его партия полностью поддерживает необходимость передачи Украине немецких ракет Таурус, – сообщил пятый президент.

"Мы также обсудили инициативу по подготовке ХДС к проекту резолюции Бундестага о приглашении Украины присоединиться к Вашингтонскому договору НАТО накануне предстоящего юбилейного Саммита Альянса в июле 2024 года", – отметил Петр Порошенко.

"Фридрих Мерц заверил в полной поддержке Украины на пути к членству в Европейском Союзе и целесообразности скорейшего начала вступительных переговоров. Отдельно обсудили вопросы общеевропейских выборов и перспективы развития межпартийного сотрудничества между Христианско-демократическим союзом и Европейской Солидарностью, - отметил лидер партии.

Петр Порошенко также поздравил Фридриха Мерца с убедительным переизбранием на должность главы ХДС и пригласил его посетить Украину в ближайшее время.

Христианско-демократический союз – одна из двух крупнейших партий Германии. По результатам парламентских выборов 2021 года у партии есть 152 места в Бундестаге. По результатам выборов в Европейский парламент 2019 года имеет 23 места из 96 выделенных для Германии и входит во фракцию Европейской народной партии. Партия ХДС также является членом Международного демократического союза (IDU).