Порошенко в Берлине обсудит с чиновниками и депутатами усиление военных способностей ВСУ

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко посетит Берлин, где примет участие в мероприятиях Международного демократического союза (IDU), а также проведет встречи с представителями Правительства ФРГ и руководством Бундестага.

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Об этом сообщила пресс-служба Европейской солидарности".

Петр Порошенко будет говорить о необходимости усилить военные возможности Вооруженных Сил Украины и увеличить финансирование со стороны Германии оборонных нужд Украины.

В центре внимания пятого Президента – консолидация западной поддержки нашего государства в отпоре российской агрессии, укрепление социально-экономической и демократической устойчивости Украины, а также ее интеграция в ЕС и НАТО.