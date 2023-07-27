Порошенко с трибуны Верховной Рады призвал возобновить электронное декларирование. Видео

Петр Порошенко призвал возобновить электронное декларирование, введенное 8 лет назад. Он подчеркнул, что это одно из ключевых условий европейской интеграции Украины.

Видео дня

Об этом пятый президент сказал во время выступления с трибуны парламента.

"Мы настаиваем на возобновлении электронного декларирования. Но мне непонятно, почему правительство, ведущее эти переговоры, не внесло свой законопроект, а пытается играть в парламентскую демократию", – отметил Порошенко.

"Мы и наша команда свой законопроект внесли в 2015 году – 8 лет назад. Так же как и законопроекты о государственном управлении, о корпоративном управлении, о децентрализации, независимости антикоррупционных органов. И на сегодня достаточно было просто это все не отменять и не препятствовать нашему пути в Европу", – считает Порошенко.