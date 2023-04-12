Порошенко с нардепами 'ЕС' требуют созвать внеочередное заседание ВР, чтобы разблокировать выплату военным 30 тыс. грн

Петр Порошенко с депутатами "Европейской Солидарности" направили письмо председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку с требованием срочно созвать внеочередное заседание парламента и разблокировать закон, согласно которому предусмотрены выплаты военным в тылу в размере 30 тысяч гривен.

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"10 апреля 2023 года Верховная Рада Украины своим решением приняла критически важный Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения", которым, среди прочего, предусмотрено, что период действия военного положения военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, полицейским ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30000 гривен независимо от возложенных на таких лиц задач или районов прохождения службы", – говорится в письме.

В "Евросолидарности" отмечают, что 11 апреля 2023 года народный депутат Украины Цабаль подал проект постановления, блокирующего подписание закона Председателем ВР и Президентом.

"Депутатская фракция "Европейская Солидарность" неуклонно стоит на защите прав военнослужащих и считает данные обстоятельства абсолютно неприемлемыми и позорными. Мы настаиваем на проведении пленарного заседания Верховной Рады Украины с целью рассмотрения и отклонения всех блокирующих постановлений и устранения препятствий в подписании закона и просим неотложки соответствующих документов для сбора необходимого количества подписей народных депутатов Украины", – отмечают в ЕС.

"В противном случае, мы обращаемся к Председателю Верховной Рады Украины безотлагательно инициировать заседание парламента в соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины №2558-ІХ, которым Председатель парламента наделен правом определения времени и места продления пленарного заседания Верховной Рады Украины", – говорится в письме.