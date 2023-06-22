Порошенко призвал власти приложить максимум усилий и обеспечить начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Петр Порошенко заявил, что промежуточная оценка Европейской Комиссии по выполнению условий для начала предвступительных переговоров должна побуждать украинские власти к внедрению реформ и выполнению всех рекомендаций ЕС.

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Об этом Порошенко написал на своей странице в Twitter. Пятый президент призвал власти приняли во внимание промежуточную оценку ЕК.

"Призываю украинские власти приложить максимум усилий и проявить политическую волю для надлежащего выполнения кандидатского "домашнего задания" к финальному отчету Еврокомиссии в октябре. "Европейская Солидарность" готова работать в духе единства для обеспечения положительного решения Европейского Совета о начале предвступительных переговоров уже в декабре этого года . Будущее Украины в ЕС!", - подчеркнул Порошенко.

Пятый Президент также поблагодарил Европейскую Комиссию за решительную поддержку Украины в борьбе за восстановление территориальной целостности, внедрение реформ и преодоление последствий российской агрессии.

"В этой связи приветствую решение ЕК о выделении Украине очередного транша макрофинансовой помощи", – написал пятый президент.