Порошенко призвал руководство НАТО пригласить Украину в Альянс на Вашингтонском саммите

Петр Порошенко призвал предоставить Украине на Вашингтонском саммите в следующем году приглашение в Альянс. Он также призвал союзников ужесточить санкции против России, чтобы наконец-то лишить ее возможности финансировать эту войну.

Об этом пятый президент сказал, выступая на Парламентской ассамблее НАТО в Копенгагене.

"Начну с так называемой усталости от Украины. Сегодня ночью, несколько часов назад, я потерял своего друга, командира 206 батальона Виталия Баранова. Его сердце остановилось в районе Лимана, на лиманском направлении боевых действий. При этих обстоятельствах усталость от Украины означала бы усталость от Украины. демократии, усталость от свободы и, наконец, усталость от НАТО. Поэтому хочу поддержать слова о том, что пока Украина имеет силы бороться, никто не имеет права на усталость», – отметил Порошенко.

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"Что следует делать именно сейчас? Во-первых, не существует других подходов НАТО относительно наступательной или контрнаступательной операции, кроме как при доминировании в воздухе. Поэтому нам нужны истребители F16, или шведские Gripen. Так же как нужна противовоздушная защита, дальнобойные ракеты и боеприпасы. Следует перевести экономику, наибольшую экономику мира, на военные рельсы, в военный режим, с тем, чтобы победить Россию в противостоянии поставок оружия", - подчеркнул Петр Порошенко.

Он спросил у заместителя Генсека НАТО Мирчи Джоане, какова позиция НАТО по вступлению Украины в Альянс и что нужно срочно сделать нашей стране для положительного решения в Вашингтоне.

"Мы все должны понять, что не будет мира на нашем континенте без членства Украины в НАТО. Не существует никакого другого эффективного механизма безопасности, кроме НАТО. Членство Украины в Альянсе будет означать стабильную ситуацию в сфере безопасности на всем континенте. Поэтому я хотел бы спросить заместителя Генерального секретаря: каковы ваши ожидания от саммита НАТО в Вашингтоне в части приглашения для Украины, ведь у нас есть окно возможностей для этого?Что должна сделать Украина с тем, чтобы ускорить соответствующее решение? Копенгагены и готовы обеспечить соответствующие реформы", – обратился Порошенко к руководству Альянса.

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоане ответил:

"Не пренебрегайте, как бы это сложно ни было, внутренними структурными реформами. Понимаю, как сложно достичь большей транспарентности в публичной жизни государства. Как и обеспечить, чтобы одновременно с противостоянием в кровавой войне еще и делать структурные реформы. Понятно, что советовать легко, Однако это нужно делать, ведь эти реформы нужны вам не только для того, чтобы присоединиться к НАТО, но и для того, чтобы сделать вашу экономику более крепкой и более крепкой ваше общество».