Порошенко призвал Еврокомиссию быстрее определиться с переговорной рамкой по вступлению Украины в ЕС

Петр Порошенко в Бухаресте в рамках Конгресса ЕНП провел встречу с исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом. Порошенко призвал Еврокомиссию уже в марте определиться с переговорной рамкой, чтобы быстро начать переговорный процесс по вступлению Украины в Евросоюз.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Проинформировал его о военных нуждах Вооруженных Сил Украины в противовоздушной и радиоэлектронной борьбе, снарядах, авиации и дронах. Поблагодарил Европейскую Комиссию за представление новой стратегии развития европейской оборонной промышленности, которая будет стимулировать рост производства и поставку военной продукции Украине", – отметил пятый президент.

"Мы обсудили пути имплементации механизма поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро на основе программы политических и экономических реформ, а также возможности использования замороженных российских активов на нужды украинской армии и восстановления нашего государства", – отмечает Порошенко.

Он также подчеркнул важность продления Европейским Союзом режима торговых преференций для Украины в условиях войны и решения вопроса разблокирования польской границы для украинской продукции.

"Призвал Европейскую Комиссию завершить работу над отчетом о выполнении Украиной условий и проектом переговорной рамки в марте для обеспечения скорейшего начала переговоров о вступлении Украины в ЕС", – отметил Порошенко.