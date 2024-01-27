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Порошенко привез технику бригадам, воюющим на южном горячем фронте

Глеб Иванов
Новости политики
2 минуты
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Порошенко привез технику бригадам, воюющим на южном горячем фронте

Петр Порошенко во время поездки на южное направление передал автомобильную технику, дроны, химические грелки и шины в подразделения морской пехоты, артиллеристам и бойцам бригады терробороны.

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Каждая поездка на фронт – это, прежде всего, встречи с друзьями, побратимами, говорит Порошенко. Алексей Петров с позывным "Кот" – известный блогер, общественный активист, ветеран АТО, после начала полномасштабного вторжения снова воюет. Его артиллерийской бригаде Порошенко привез грузовики КрАЗ, активные наушники, химические грелки и дроны DJI Mavic 3. Алексей Петров говорит: дроны на войне живут недолго, они всегда в дефиците. Но это – "глаза" военных, спасающих жизнь.

Порошенко привез технику бригадам, воюющим на южном горячем фронте

"Я не знаю, сколько проживут эти пять "Мавиков". Может, сутки. Может, месяц. Но я точно знаю, что они успеют увидеть цель и передать координаты артиллерии. Или подстрахуют своими глазами fpv-дроны, а те уже в свою очередь отправят домой, на Россию, определенное количество оккупантов, красиво упакованных в черные пакеты", – говорит военный.

Порошенко привез технику бригадам, воюющим на южном горячем фронте

"Искренне благодарен Петру Порошенко за мгновенно решенный вопрос. (Ну как обычно). Эти "птички" не мне лично. Даже не моему взводу. У нас немного другие аксессуары. "Мавики" нашей бригаде. Я даже не знаю позывных пилотов, которые уже завтра поднимут борта в небо", – добавляет Петров.

Порошенко привез технику бригадам, воюющим на южном горячем фронте

В Херсонской области сейчас служит и Марьяна Ницевич. "Это невероятная девушка, член нашей команды, которая работала с нами бок о бок. Она очень любит своих боевых побратимов, поэтому попросила для них большой грузовик", – рассказывает Порошенко. Поэтому на этот раз 112-й отдельной бригаде ТрО, которая после освобождения Киева пошла давить орков на Юге, привезли мощный автомобиль DAF YA.

Порошенко привез технику бригадам, воюющим на южном горячем фронте

Также военным передали полторы сотни активных наушников. "Должны снизить процент контузий среди военных", – объясняет Порошенко.

Две бригады морской пехоты получили стирально-душевые комплексы. "36 бригада получает уже третий комплекс. 35-я опробует его впервые. Подозреваю, что останутся довольны и попросят еще. Поэтому мы не прекращаем их производство", – объясняет Петр Порошенко.

"Для меня важно, что мы встретились именно сегодня, потому что завтра я уезжаю на комиссию Украина – НАТО для того, чтобы усилить подготовку к летнему саммиту НАТО в Вашингтоне. Наша задача – делать все от нас зависящее, чтобы получить приглашение в НАТО. Потому что приглашение в НАТО – ключевой элемент нашей победы и ускорение окончания войны. Дополнительные вооружения, дополнительные боеприпасы", – отмечает пятый Президент.

"Но первая наша работа – это помощь армии. Мы не собираемся останавливаться и продолжаем эту работу", – говорит Порошенко.

Всего с начала вторжения Петр Порошенко потратил на помощь ВСУ 3 млрд. 700 млн. грн. собственных средств. Вместе с волонтерами ОО "Справа Громад", аккумулирующими донаты неравнодушных украинцев, на технику и снаряжение для армии направили более 4 млрд 300 млн грн.