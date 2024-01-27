Порошенко привез технику бригадам, воюющим на южном горячем фронте

Петр Порошенко во время поездки на южное направление передал автомобильную технику, дроны, химические грелки и шины в подразделения морской пехоты, артиллеристам и бойцам бригады терробороны.

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Каждая поездка на фронт – это, прежде всего, встречи с друзьями, побратимами, говорит Порошенко. Алексей Петров с позывным "Кот" – известный блогер, общественный активист, ветеран АТО, после начала полномасштабного вторжения снова воюет. Его артиллерийской бригаде Порошенко привез грузовики КрАЗ, активные наушники, химические грелки и дроны DJI Mavic 3. Алексей Петров говорит: дроны на войне живут недолго, они всегда в дефиците. Но это – "глаза" военных, спасающих жизнь.

"Я не знаю, сколько проживут эти пять "Мавиков". Может, сутки. Может, месяц. Но я точно знаю, что они успеют увидеть цель и передать координаты артиллерии. Или подстрахуют своими глазами fpv-дроны, а те уже в свою очередь отправят домой, на Россию, определенное количество оккупантов, красиво упакованных в черные пакеты", – говорит военный.

"Искренне благодарен Петру Порошенко за мгновенно решенный вопрос. (Ну как обычно). Эти "птички" не мне лично. Даже не моему взводу. У нас немного другие аксессуары. "Мавики" нашей бригаде. Я даже не знаю позывных пилотов, которые уже завтра поднимут борта в небо", – добавляет Петров.

В Херсонской области сейчас служит и Марьяна Ницевич. "Это невероятная девушка, член нашей команды, которая работала с нами бок о бок. Она очень любит своих боевых побратимов, поэтому попросила для них большой грузовик", – рассказывает Порошенко. Поэтому на этот раз 112-й отдельной бригаде ТрО, которая после освобождения Киева пошла давить орков на Юге, привезли мощный автомобиль DAF YA.

Также военным передали полторы сотни активных наушников. "Должны снизить процент контузий среди военных", – объясняет Порошенко.

Две бригады морской пехоты получили стирально-душевые комплексы. "36 бригада получает уже третий комплекс. 35-я опробует его впервые. Подозреваю, что останутся довольны и попросят еще. Поэтому мы не прекращаем их производство", – объясняет Петр Порошенко.

"Для меня важно, что мы встретились именно сегодня, потому что завтра я уезжаю на комиссию Украина – НАТО для того, чтобы усилить подготовку к летнему саммиту НАТО в Вашингтоне. Наша задача – делать все от нас зависящее, чтобы получить приглашение в НАТО. Потому что приглашение в НАТО – ключевой элемент нашей победы и ускорение окончания войны. Дополнительные вооружения, дополнительные боеприпасы", – отмечает пятый Президент.

"Но первая наша работа – это помощь армии. Мы не собираемся останавливаться и продолжаем эту работу", – говорит Порошенко.

Всего с начала вторжения Петр Порошенко потратил на помощь ВСУ 3 млрд. 700 млн. грн. собственных средств. Вместе с волонтерами ОО "Справа Громад", аккумулирующими донаты неравнодушных украинцев, на технику и снаряжение для армии направили более 4 млрд 300 млн грн.