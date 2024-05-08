Порошенко предостерег Берлин: если Путин возьмет Украину, он никогда не остановится

Петр Порошенко в Берлине, выступая на специальном мероприятии Фонда Конрада Аденауэра, представил план совместной победы Свободного мира над российской агрессией. В обсуждении приняли участие руководители партии ХДС Германии, Международный демократический союз (IDU), депутаты Европейского парламента.

По словам Порошенко, Путин не планирует останавливаться в Украине и в случае успеха агрессии против нашего государства он пойдет дальше, в страны Евросоюза.

"Мой главный месседж сегодня дипломатам-партнерам в Берлине: если Путин примет Украину, он никогда не остановится. Он – как маньяк, возвращающийся на место преступления. Или как вампир, уже попробовавший крови. Никто не сможет его остановить, кроме нас", – отмечает пятый президент.

По его словам, для победы 7 предпосылок.

"Первое – быть вместе с Украиной не "сколько нужно", а до нашей победы. Точка. Надо быть оптимистом. Ни у кого не должно быть сомнений в нашей победе. Я пять лет был президентом страны в военном положении – ни одного часа я не сомневался, что будет победа. Мы не должны дать Путину разрушить наш оптимизм по его сценарию – мол, не все так однозначно. Мы должны быть вместе, пока не победим. Поэтому один процент ВВП всего Свободного мира должен уходить в Украину в виде оружия, техники. У Путина в десятки раз больше солдат, а мы должны быть сильнее и эффективнее", – объясняет Порошенко.

Второе – это поддержка Украины оружием, отмечает Порошенко. Требуется мобилизация европейской военной промышленности. Нужно оружие, техника, снаряды, ПВО, ракеты Таурус. Каждый день задержки – жизнь украинских воинов.

Третье – адские санкции против России. Следует окончательно прекратить покупать российский газ, остановить пути обхода санкций и теневого логистического мошенничества. Европа должна лишить Россию возможности финансировать войну, считает пятый президент.

Четвертое – финансовая помощь. Это должно быть 20% государственных средств и 80% денег частных инвесторов и конфискованные российские активы. Ради этого Украина готова проводить реформы, улучшать бизнес-климат и защищать верховенство права.

"Я надеюсь, что донорская конференция для восстановления, которая состоится в Берлине в следующем месяце, донесет именно эти сообщения", – отметил Порошенко.

Пятое – это вступление Украины в Европейский Союз.

"Украина получила статус кандидата, Украина делает важные шаги для соответствия критериям и имеет оценку. У нас есть много домашней работы, но у нас есть шанс в июне начать переговоры о вступлении", – говорит лидер партии.

Шестое – членство Украины в НАТО.

"Это единственный способ закончить войну и обеспечить стабильную ситуацию безопасности на континенте. Сейчас нам особенно важно ощутить поддержку США и Германии, поэтому я призвал Бундестаг принять резолюцию, в которой поддержат приглашение Украины в НАТО. Это был бы очень мощный сигнал Путину, что мы не позволяем шантажировать континент, глобальный мир и Украину", – подчеркивает Порошенко.

Седьмое – это демократия и борьба с коррупцией в Украине.

"Демократия означает единство, политическое единство внутри страны. Это ключевой фактор нашей победы. Пункт номер два – это борьба с коррупцией. Мы не будем отличаться от России, если у нас есть коррупция внутри страны. И Европейский Союз имеет уникальный инструмент через программу в 50 миллиардов, у этой программы есть условия. Это мотивация, как реформировать Украину", – отмечает Порошенко.

"А наиболее убедительным переговорщиком является один из лучших дипломатов в мире, обеспечивающий эффективные переговоры с Путиным еще с 2014 года, – Вооруженные силы Украины. Мы нашли достаточно аргументов, чтобы отбросить Путина от Киева, Харькова, Сум, Херсона. Теперь нам нужно просто дать инструмент, чтобы этот дипломат был еще более эффективным", – подчеркнул Порошенко.